Тайная комната Хеопса. Исследователи обнаружили скрытое помещение в одной из крупнейших пирамид Гизы

Еще в 2016 году исследователи нашли признаки существования скрытого помещения за знаменитыми шевронными блоками на северной стороне Пирамиды Хеопса, а через год команда обнаружила такое же помещение уже в другой стороне.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, две независимые группы исследователей пишут, что успешно наметили целый тайный коридор в пирамиде. Захи Хавасс, бывший глава министерства древностей Египта, назвал это «важнейшим открытием 21 века».

Для исследования использовали метод визуализации с использованием мюонов — побочных продуктов космического излучения, которые частично поглощаются камнем, тем самым облегчая процесс изображения археологических структур. В 1950-х годах инженеры использовали мюоны для измерения австралийского тоннеля, а через 10 лет после этого лауреат Нобелевской премии, физик Луис Альварес предложил использовать эту технологию для поиска скрытых камер в пирамиде Хефрена в Гизе.

Когда мюоны сталкиваются с частицами газа в камерах, то выпускают яркую вспышку света, которая регистрируется специальным мюонным детектором. Далее учёные вычисляют энергию и траекторию частицы. Процесс похож на работу рентгена или георадара, за исключением того, что здесь используются естественные высокоэнергетические мюоны, а не радио- или рентгеновские волны. Эта энергия позволяет исследователям увидеть плотные вещества, такие как камни, которые использовались для строительства пирамид.

Так называемая мюонная томография используется и для обнаружения ядерных материалов, которые перевозятся незаконно, а также для наблюдения за активными вулканами.

В 2008 году ученые из Техасского университета в Остине по примеру Альвареса перепрофилировали старые мюонные детекторы для поиска скрытых руин майя в Белизе. А физики из Лос-аламской национальной лаборатории разрабатывают портативные версии мюонных систем визуализации, чтобы раскрыть тайны конструкции высокого купола на вершине собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, созданного про проекту Филиппо Брунеллески в начале 15 века. Купол поражен паутиной трещин, и мюонные изображения могли бы подсказать, как сохранить памятник.

Один из самых известных правителей древнего Египта, фараон Хуфу (Хеопс) приказал построить Великую пирамиду высотой 146 метров (единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней) на плато в Гизе примерно 4500 лет назад. В 820 году проход в помещение проломил халиф Абу Джафар аль-Ма’мун, который надеялся найти там многочисленные сокровища, а увидел лишь отшлифованные плиты белого известняка.

Внутри постройки есть три камеры (комната фараона, комната царицы и заброшенная подземная комната), соединенные Большой галереей, а также нисходящий и восходящий коридоры.

Предпринято немало попыток найти дополнительные помещения, но все они были не слишком удачными. Проблема, в частности, заключается в отсутствии плана пирамиды, так что непонятно даже, где их нужно искать. Кроме того, археологи сегодня ограничены в применении инвазивных методов поиска, так как они могут повредить памятник. Вот почему Мендги Тайюби из Института сохранения инновационного наследия (HIP) несколько лет назад организовал проект Scan Pyramid – тот самый, где инженеры и физики ищут пустоты в пирамидах с помощью мюонов.

В 2016 году команда, используя мюоны, обнаружила пространство под шевронной структурой на северной стороне пирамиды Хеопса, а в 2017-м нашли пустоту над Большой галереей — длиной примерно 30 метров и расположенной в 15-17 метрах над поверхностью земли. Исследователи думали, связаны ли эти два помещения между собой — и позже результаты двух независимых анализов, которые использовали мюонные детекторы и мюонные телескопы, подтвердили наличие целого коридора. Он имеет длину около 9 метров и ширину 2,1 метра – куда он ведет, все еще остается загадкой.

Проект Scan Pyramid даже использовал крошечную камеру для эндоскопического исследования внутреннего пространства.

«Мы знали, что там была полость, но увидеть ее – это совсем другое дело. Я чувствую облегчение, что помещение было пустым. Не хотелось бы участвовать в открытии гробницы», — сказал New Scientist, соавтор исследования Себастьен Прокурер из университета Париж-Сакле во Франции.

Источник: Arstechnica