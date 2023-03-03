Новости Наука и космос 03.03.2023 в 18:11

Тайная комната Хеопса. Исследователи обнаружили скрытое помещение в одной из крупнейших пирамид Гизы

Катерина Даньшина

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Еще в 2016 году исследователи нашли признаки существования скрытого помещения за знаменитыми шевронными блоками на северной стороне Пирамиды Хеопса, а через год команда обнаружила такое же помещение уже в другой стороне.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, две независимые группы исследователей пишут, что успешно наметили целый тайный коридор в пирамиде. Захи Хавасс, бывший глава министерства древностей Египта, назвал это «важнейшим открытием 21 века».

Прихований коридор усередині Великої піраміди в Гізі, виявлений у ході досліджень проєкту Scan Pyramids
Скрытый недостроенный коридор внутри Великой пирамиды в Гизе, обнаруженный в ходе исследований проекта Scan Pyramids. Вероятно, был создан для того, чтобы перераспределить вес пирамиды.

Для исследования использовали метод визуализации с использованием мюонов — побочных продуктов космического излучения, которые частично поглощаются камнем, тем самым облегчая процесс изображения археологических структур. В 1950-х годах инженеры использовали мюоны для измерения австралийского тоннеля, а через 10 лет после этого лауреат Нобелевской премии, физик Луис Альварес предложил использовать эту технологию для поиска скрытых камер в пирамиде Хефрена в Гизе.

Когда мюоны сталкиваются с частицами газа в камерах, то выпускают яркую вспышку света, которая регистрируется специальным мюонным детектором. Далее учёные вычисляют энергию и траекторию частицы. Процесс похож на работу рентгена или георадара, за исключением того, что здесь используются естественные высокоэнергетические мюоны, а не радио- или рентгеновские волны. Эта энергия позволяет исследователям увидеть плотные вещества, такие как камни, которые использовались для строительства пирамид.

Так называемая мюонная томография используется и для обнаружения ядерных материалов, которые перевозятся незаконно, а также для наблюдения за активными вулканами.

В 2008 году ученые из Техасского университета в Остине по примеру Альвареса перепрофилировали старые мюонные детекторы для поиска скрытых руин майя в Белизе. А физики из Лос-аламской национальной лаборатории разрабатывают портативные версии мюонных систем визуализации, чтобы раскрыть тайны конструкции высокого купола на вершине собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, созданного про проекту Филиппо Брунеллески в начале 15 века. Купол поражен паутиной трещин, и мюонные изображения могли бы подсказать, как сохранить памятник.

Для будівництва було використано близько 2,3 мільйони блоків середньоеоценового нумулітового глинястого вапняку, укладених в 210 ярусів (нині 203). Середня вага одного блоку становить 2,5 тони. Найважчий — 7,5 тон. Загальна вага піраміди — 5,7 мільйонів тон.
Для строительства пирамиды Хеопса использовано около 2,3 млн блоков глинистого известняка, уложенных в 210 ярусов (ныне 203). Средний вес одного блока – 2,5 тонны. Общий вес пирамиды – 5,7 млн тонн.

Один из самых известных правителей древнего Египта, фараон Хуфу (Хеопс) приказал построить Великую пирамиду высотой 146 метров (единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней) на плато в Гизе примерно 4500 лет назад. В 820 году проход в помещение проломил халиф Абу Джафар аль-Ма’мун, который надеялся найти там многочисленные сокровища, а увидел лишь отшлифованные плиты белого известняка.

Внутри постройки есть три камеры (комната фараона, комната царицы и заброшенная подземная комната), соединенные Большой галереей, а также нисходящий и восходящий коридоры.

Карта нині відомих коридорів і кімнат у Великій піраміді Гізи. Докази існування таємного коридору були виявлені у 2016 році за знаменитими шевронними блоками на північній стороні (h). У 2017 році була виявлена ще одна таємнича велика порожнеча (i) — ймовірно, прихована камера.
Карта ныне известных коридоров и комнат в Большой пирамиде Гизы. Доказательства существования тайного коридора были обнаружены в 2016 году под знаменитыми шевронными блоками на северной стороне (h). В 2017 году была обнаружена еще одна таинственная большая полость (i) – вероятно, скрытая камера.

Предпринято немало попыток найти дополнительные помещения, но все они были не слишком удачными. Проблема, в частности, заключается в отсутствии плана пирамиды, так что непонятно даже, где их нужно искать. Кроме того, археологи сегодня ограничены в применении инвазивных методов поиска, так как они могут повредить памятник. Вот почему Мендги Тайюби из Института сохранения инновационного наследия (HIP) несколько лет назад организовал проект Scan Pyramid – тот самый, где инженеры и физики ищут пустоты в пирамидах с помощью мюонов.

В 2016 году команда, используя мюоны, обнаружила пространство под шевронной структурой на северной стороне пирамиды Хеопса, а в 2017-м нашли пустоту над Большой галереей — длиной примерно 30 метров и расположенной в 15-17 метрах над поверхностью земли. Исследователи думали, связаны ли эти два помещения между собой — и позже результаты двух независимых анализов, которые использовали мюонные детекторы и мюонные телескопы, подтвердили наличие целого коридора. Он имеет длину около 9 метров и ширину 2,1 метра – куда он ведет, все еще остается загадкой.

(a) – шевронна конструкція з величезних вапнякових балок, що закривають оригінальний вхід на північній стороні піраміди Хуфу; (b) – розташування мюонних детекторів на 3D-зображенні;(c–h) – реальне розташування детекторів.
(a) – шевронная конструкция из огромных известняковых блоков, закрывающих оригинальный вход на северной стороне пирамиды Хуфу; (b) – расположение мюонных детекторов на 3D-изображении; (c–h) – реальное расположение детекторов.

Проект Scan Pyramid даже использовал крошечную камеру для эндоскопического исследования внутреннего пространства.

«Мы знали, что там была полость, но увидеть ее – это совсем другое дело. Я чувствую облегчение, что помещение было пустым. Не хотелось бы участвовать в открытии гробницы», — сказал New Scientist, соавтор исследования Себастьен Прокурер из университета Париж-Сакле во Франции.

Источник: Arstechnica


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