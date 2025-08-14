Новости Игры 14.08.2025 comment views icon

Тайский хоррор в стиле Little Nightmares — вышел трейлер Kumarn: The Wandering Spirit

Маргарита Юзяк

Инди-студия из Таиланда анонсировала свою Little Nightmares — мрачную Kumarn: The Wandering Spirit, вдохновленную тайским фольклором.

По сюжету WereBuff Studio, история разворачивается в альтернативном Таиланде 1970-х. Главным героем стал Кумарн — дух ребенка, которому когда-то поклонялись в сельском святилище. Однако темные силы похитили его и забросили в опасный мир призраков, проклятых мест и забытых храмов. Его задача «простая» — выжить, отмыться от осквернения и найти дорогу домой. История подается без кучи диалогов — все строится на визуале, звуках и атмосферных локациях.

Геймплей объединит шесть больших уровней, созданных по мотивам реальных тайских храмов, кладбищ и деревень. На пути игрок встретит легендарных существ из их фольклора — Ме Нак, Красуэ и Фи Та Кхон. По легендам, это два призрака и ночное существо в виде женской головы с внутренними органами, свисающими с шеи. Однако эти образы переосмыслены в жутком и современном стиле.

Для прохождения уровней придется совмещать стелс и решение головоломок, что еще больше напоминает Little Nightmares. Игроку придется искать безопасные маршруты, использовать окружение и решать задачи, чтобы продвинуться дальше. Но этот путь предстоит преодолеть не в одиночку. Компаньон главного героя — священный дух-зебра по имени Зеб, который будет помогать в опасные моменты, предупреждать об угрозах и открывать новые пути.

Кумарн: The Wandering Spirit сперва выйдет в Steam, а затем и на консолях (пока не говорят, каких именно). Дату релиза еще не назвали, но уже известно, что первый геймплей покажут на Gamescom 2025, который состоится в Кельне с 20 по 24 августа. А вот продолжение оригинальной Little Nightmares 3 выйдет уже в этом году — вместе с кооперативным режимом и двумя героями. Недавно на летнем шоукейсе Bandai Namco показали новый трейлер с мрачным геймплеем

Источник: Gematsu

