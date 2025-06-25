Трейлер и 11 минут геймплея Little Nightmares 3 — очень жуткий Карнавал, два новых персонажа и релиз в октябре

Little Nightmares 3 официально выйдет в 2025 году вместе с кооперативным режимом. Еще создатели расщедрились на второй трейлер и геймплей, где показали мрачный Карнавал, новых героев и жутких существ.

Bandai Namco и Supermassive Games запланировали релиз на 10 октября. Новый трейлер начинается с кадров заброшенного Карнавала — аттракционы давно не работают, но что-то до сих пор там движется. На сцене появляются новые персонажи — Low и Alone (Низкий и Одинокий) — которые пытаются найти выход из загадочного места под названием Нигде. Все выглядит знакомо для фанатов серии: гнетущая атмосфера, искаженные игрушки и раздражающая тишина.

Отдельное внимание получили враги. Теперь это не только живые куклы — трейлер намекает на конфетную фабрику, где за вами следит Супервайзер, и пустынный Некрополь, который населяет Малыш Монстр.

В Little Nightmares 3 появился полноценный онлайн-кооператив

Впервые в серии игра поддерживает кооператив в формате, как было со Split Fiction — благодаря Friend Pass другу не нужно покупать игру, чтобы присоединиться. Кросплей поддерживается в пределах одной семьи платформ (например, PS4-PS5, Series X-Series S), но офлайн-кооператива нет — играть на одном экране не получится.

Каждый главный герой имеет собственный инструмент для взаимодействия с миром и решения головоломок. Игроки могут меняться ролями, исследуя локации, простирающиеся от Карнавала до промышленных зон, и дальше — в безграничную тьму. Увидеть немного больше можно будет в 10-минутном геймплее ниже.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Предзаказ Little Nightmares 3 и ремастер первой части в подарок

Little Nightmares 3 уже доступна для предварительного заказа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Для Switch и Switch 2 — откроется позже. Всего доступно четыре издания:

Standard (₴1 207 / £34.99) — базовая игра.

Deluxe (₴1 862 / £49.99) — игра + Expansion Pass с 2 дополнительными разделами, костюмы Ferryman и Residents.

Mirror (£74.99) — все из Deluxe + фигурка героев (12 см), металлический футляр, артбук, цифровой и физический саундтрек, 5 наклеек, тематическая коробка.

Spiral (£99.99) — все из Mirror + держатель для контроллера в виде Нома (22 см), музыкальная подставка и двусторонняя металлическая монета (4,5 см).

Всем, кто оформит предзаказ, достанется набор костюмов Dark Six. А еще — Little Nightmares Enhanced Edition в качестве бонуса. Это ремастер первой игры с 4K, 60 FPS, трассировкой лучей, обновленными визуальными эффектами и новыми чекпоинтами. На ПК, PS5 и Xbox Series в него можно сыграть уже сейчас.

Вместе с тем расширение мира продолжается не только в самой игре. Осенью выйдет роман о персонаже по имени Русе. Одновременно с релизом игры стартует комикс-серия «Little Nightmares: Descent to Nowhere» — она выйдет в четырех выпусках до января, где главный герой — новый персонаж Хаш. Отдельным тизером показали и первые кадры покадровой анимации в мире игры. На видео девочка получает в подарок кукольный домик, но остальное окутано тайной.

Резюмируя, Little Nightmares 3 выйдет 10 октября 2025 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch и Switch 2. На платформах Nintendo предзаказы станут доступны позже, но причина не указана.

Источник: Comicbook