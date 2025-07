Темное фэнтези от создателей The Witcher 3, трейлер Little Nightmares III и новая My Hero Academia — все анонсы с летнего шоукейса Bandai Namco

В ночь на 3 июля Bandai Namco провела уже традиционный Summer Showcase с анонсами будущих игр — большинство выйдут уже в этом году, тогда как релизов The Blood of Dawnwalker или новой My Hero Academia придется подождать до 2026-го.

Что показали на Bandai Namco Summer Showcase?

Сюжетный трейлер The Blood of Dawnwalker

Вампирская RPG в жанре темного фэнтези The Blood of Dawnwalker — это дебютная игра команды Rebel Wolves, часть которой происходит из CD Projekt Red и работала над разработкой Witcher 3.

Сюжет переносит нас в средневековую южную Европу 14 века, где человечество находится на грани вымирания из-за нашествия вампиров и других монстров. Главный герой Коэн имеет всего 30 дней на то, чтобы спасти свою семью, хотя у него есть свои преимущества для борьбы: днем он — обычный человек, а ночью становится Рассветным Стражем с вампирскими способностями.

Игра выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Новый трейлер Little Nightmares III

Третья игра популярной серии инди-ужасов Little Nightmares впервые будет поддерживать кооператив в формате, как было со Split Fiction и представит новых персонажей — Low и Alone (Низкий и Одинокий), которые попробуют найти выход из загадочного места под названием Нигде.

Little Nightmares 3 выйдет 10 октября 2025 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch и Switch 2.

Анонсирующий трейлер Hero Academia All’s Justice

3D-файтинг My Hero Academia: One’s Justice — новая игра серии My Hero Academia по мотивам одноименной манги, которая предложит насыщенный геймплей в знакомой вселенной и персонажами.

Игра выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК, пока без даты выхода.

Анонс и первые кадры Code Vein 2

Code Vein II — продолжение soulslike-экшена 2019 года, которое предложит более насыщенные бои и сюжет наряду с системой взаимодействия с напарником на основе ИИ.

Действие происходит в далеком будущем, где мир разваливается на куски, а последние люди и могущественные существа, которых называют Ревенантами, пытаются выжить. Появляется новая угроза — Луна Рапасис, из-за которой многие Ревенанты теряют контроль и превращаются в страшных монстров, известных как Ужасы. Игрок выступает в роли Охотника на призраков и имеет напарника по имени Лу — таинственную девушку, которая может путешествовать во времени.

Игра выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК в 2026 году.

Геймплей Digimon Story Time Stranger

Ролевая Digimon Story Time Stranger — это шестая по счету игра в серии, действие которой происходит в реальном (в Токио) и цифровом мирах. Игрок должен выращивать и тренировать различных Дигимонов, чтобы спасти оба.

Новая игра сохранит пошаговые бои и предложит до 450 видов Дигимонов с широкими возможностями настройки. Релиз — 3 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

Остальные анонсы:

Полная запись презентации Bandai Namco Summer Showcase