Тайвань поможет литовской Teltonika запустить местное производство полупроводников

Литовская технологическая компания Teltonika сообщила о намерении запустить в стране производство полупроводников в 2027 году с использованием тайваньских технологий. Тайвань пообещал помочь Литве противостоять экономическому давлению со стороны Китая – страна разрешила Тайваню открыть фактическое посольство в Вильнюсе в ноябре 2021 года.

Teltonika заявила, что производство в 2027 году является частью соглашения о сотрудничестве с Тайваньским научно-исследовательским институтом промышленных технологий на сумму €14 млн, включая грант в размере €10 млн от министерства иностранных дел Тайваня.

«Партнерство с Тайванем поможет Литве быстро двигаться вперед, соответствовать самым сильным игрокам мира и реализовать свои амбициозные цели», — сказала министр экономики и инноваций Аусрин Армонайте.

Китай, который считает самоуправляемый Тайвань своей территорией, понизил статус дипломатических отношений с Литвой, сократил торговлю и оказывает давление на транснациональные корпорации, чтобы они исключили государство из своих цепочек поставок после открытия представительства Тайваня в Вильнюсе. После этого Европейский союз обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию, обвинив Китай в дискриминационной торговой практике в отношении ее члена.

В 2022 году товарооборот Литвы с Тайванем вырос примерно на треть. В рамках других недавних двусторонних сделок производитель модулей солнечной энергии SoliTek в среду объявил о кредите в размере €8 млн от тайваньского Eximbank, а биотехнологический стартап Oxipit – об инвестициях фонда Taiwania Capital в размере €3,5 млн, сообщает литовский ресурс BNS.

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Источник: Reuters