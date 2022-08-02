Керівник TSMC заявив, що «силою контролювати компанію не вийде» на тлі зростання напруженості між США та Китаєм

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, як відомо, щасливо приземлилася в Тайвані, проте напруженість у відносинах США та Китаю продовжує наростати, а ще одна війна — найменше, що зараз потрібно і без того дуже хисткому світу. І найбільший у світі контрактний виробник напівпровідникової продукції — тайванська компанія TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) — це чудово усвідомлює.

Голова ради директорів TSMC Марк Лю напередодні візиту Пелосі, яка наразі перебуває у робочій поїздці країнами Азії, дав інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії, попередивши, що китайське вторгнення на острів неминуче призведе до виходу з ладу заводів компанії, та наголосив, що «ніхто не може контролювати TSMC силою».

Марк Лю заявив, що, як і в усіх війнах, «переможців не буде», а Китай, Тайвань і Захід програють, і наслідки цього небажаного сценарію відчуватимуться далеко за межами напівпровідникової галузі, що призведе до «руйнування стійкого світоладу, сформованого на базі норм міжнародного права».

Taiwan, tech, and the threat of Chinese attack: Part 1 of my conversation with TSMC Chairman Mark Liu, from today's GPS pic.twitter.com/xTGR1ovEoC — Fareed Zakaria (@FareedZakaria) July 31, 2022

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У червні високопоставлений урядовий економіст заявив, що Китай повинен експропріювати TSMC, якщо Захід коли-небудь запровадить проти країни санкції за російським прикладом. Марк Лю вважає, що захоплення TSMC силою є неможливим з огляду на поточну модель бізнесу з великою залежністю від підтримки зовнішніх фірм та багатьма маневровими структурними одиницями.

«Це настільки складні виробничі потужності, що знаходяться у прямій залежності від зв’язку в реальному часі із зовнішнім світом… від матеріалів до хімікатів, запасних частин, інженерного програмного забезпечення та діагностики», Марк Лю, голова ради директорів TSMC

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо нещодавно попереджала про високу ймовірність настання глибокої рецесії у разі втрати тайванських заводів з виробництва напівпровідникових мікросхем — це один з факторів, які спонукали до прийняття законодавчої ініціативи CHIPS, що передбачає інвестиції $52 млрд у виробництво та розробку чипів.

Китай також покладається на TSMC у виробництві чипів, і Марк Лю безпідставно вважає, що країна зіткнеться з великими економічними потрясіннями, якщо залишиться без найсучасніших електронних компонентів. Аналітики вважають, що Пекін боїться економічних наслідків від руйнування напівпровідникової галузі Тайваню і цей так званий «Кремнієвий щит» є дуже надійним «запобіжником» вторгнення Китаю на острів. Водночас наразі немає ніякої впевненості, що Китай не нападе на Тайвань.