Керівник TSMC заявив, що «силою контролювати компанію не вийде» на тлі зростання напруженості між США та Китаєм

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, як відомо, щасливо приземлилася в Тайвані, проте напруженість у відносинах США та Китаю продовжує наростати, а ще одна війна — найменше, що зараз потрібно і без того дуже хисткому світу. І найбільший у світі контрактний виробник напівпровідникової продукції — тайванська компанія TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) — це чудово усвідомлює.

Голова ради директорів TSMC Марк Лю напередодні візиту Пелосі, яка наразі перебуває у робочій поїздці країнами Азії, дав інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії, попередивши, що китайське вторгнення на острів неминуче призведе до виходу з ладу заводів компанії, та наголосив, що «ніхто не може контролювати TSMC силою».

Марк Лю заявив, що, як і в усіх війнах, «переможців не буде», а Китай, Тайвань і Захід програють, і наслідки цього небажаного сценарію відчуватимуться далеко за межами напівпровідникової галузі, що призведе до «руйнування стійкого світоладу, сформованого на базі норм міжнародного права».

Taiwan, tech, and the threat of Chinese attack: Part 1 of my conversation with TSMC Chairman Mark Liu, from today's GPS pic.twitter.com/xTGR1ovEoC

— Fareed Zakaria (@FareedZakaria) July 31, 2022