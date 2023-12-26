Тайвань ужесточил санкции против россии — чтобы ограничить использование технологий для производства оружия

Министерство экономики Тайваня во вторник заявило о расширении списка санкционных товаров для россии и беларуси с целью предотвратить использование тайваньских высокотехнологичных товаров в военных целях.

Как сообщает Reuters, Тайвань осудил атаку россии и уже присоединился к санкциям под руководством Запада, хотя это в значительной степени символическое действие, поскольку между островом и рф — минимальная прямая торговля.

Список включает в себя оборудование для производства полупроводников, в производстве которых Тайвань является мировым лидером, а также определенные химические вещества и лекарства. Новые санкции соответствуют тем, что уже объявил Европейский Союз, Соединенные Штаты и другие страны.

Ранее США, ЕС и другие страны, учитывая остатки оружия на украинских полях, составили «приоритетный список» электроники, механики и оборудования, которые широко используются в коммерческих целях и могут быть использованы для изготовления оружия.

Заявки на экспортные лицензии «в принципе» не будут одобрены, заявили в министерстве. Война в Украине вызывает большое внимание на Тайване, поскольку многие проводят параллели между происходящим здесь и тем, что может произойти, если Китай когда-нибудь применит силу, чтобы получить контроль над островом, который считает своей территорией.