«Такое бывает раз в 1300 лет»: рекордная волна-убийца высотой в четыре этажа зафиксирована у побережья Канады

Самыми жуткими зачастую считают цунами. На самом деле, наибольшую опасность несет так называемая блуждающая волна, волна-убийца, волна-фрик или девятый вал (у этого явления еще много не менее ярких названий). Цунами зачастую можно спрогнозировать, но в случае с волной-убийцей этого сделать невозможно. Она появляется всегда внезапно и обычно вдвое превышает высоту окружающих волн. Наблюдение «волны Дропнера» 1 января 1995 года доказало, что существование так называемого девятого вала — вовсе не миф моряков. То была первая в истории волна-убийца, зафиксированная измерительным прибором. Ее высота составила 25,6 метра при высоте окружающих волн около 12 метров.

Рекордно большая волна-фрик высотой в четыре этажа (17,6 метра при высоте окружавших волн около 6 метров) зафиксирована компанией MarineLabs Data Systems (MarineLabs) в Канаде в ноябре 2020 году — у побережья Вклуэлета, что на острове Ванкувер. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

«В пропорциональном отношении волна Вклуэлета, вероятно, является самой экстремальной волной-убийцей из когда-либо зарегистрированных. Непосредственно наблюдалось всего несколько волн-убийц в условиях открытого моря, но никогда — такого масштаба. Вероятность такого события составляет раз в 1300 лет», — отметил доктор Йоханнесе Геммрих, изучающий крупные волновые явления вдоль побережья Британской Колумбии в рамках своей работы в качестве физика-исследователя в Университете Виктории.

CoastAware MarineLabs предоставляет данные сети из 26 сенсорных буев, размещенных вдоль береговых линий и в океанах вокруг Северной Америки. В 2022 году компания планирует более чем удвоить количество датчиков, доведя общее количество буев до 70.

Как формируется девятый вал, точно не известно. Считается, что он возникает из-за сильных течений, ветров или штормов, из-за которых отдельные волны сливаются в одну гигантскую стену воды. Его крайне трудно обнаружить и измерить. В 2016 году Массачусетский технологический институт приступил к разработке технологии на основе специального алгоритма для обнаружения скоплений волн, которые с наибольшей вероятностью способны слиться в девятый вал.