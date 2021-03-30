Таксі-сервіс Uber почав працювати в Маріуполі та Херсоні, він доступний вже в 9 містах України





Компанія Uber оголосила про запуск свого сервісу в Маріуполі та Херсоні. Відтепер жителі та гості цих міст зможуть скористатися сервісом UberX, ціни на поїздки з яким починаються від 30 грн.

Першу поїздку містом можна здійснити зі знижкою 80% з промокодом UBERKHERSON для Херсона та UBERMARIUPOL для Маріуполя. Щоб скористатися знижкою, пасажирам необхідно ввести промокод в розділі WALLET додатку Uber на смартфоні. Промокод діє до 12 квітня для двох міст.

«Ми співпрацюємо з містами по всій Україні, щоб задовольнити їхні зростаючі потреби в транспорті і разом сформувати майбутнє міської мобільності. В умовах нової реальності, безпечне і швидке пересування є дуже важливим. Ми прагнемо до того, щоб кожен житель мегаполісу міг викликати машину за лічені хвилини, в будь-яку точку міста і в будь-який час доби. Ґрунтуючись на досвіді 600 міст по всьому світу, Uber значно збільшує мобільність містян і сприяє розвитку міської інфраструктури. Ми віримо, що разом з Uber міста України стануть ще більш комфортним місцем для роботи і життя», — каже Георгій Соколянський, Глава з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі.

В компанії зазначили, що технологія Uber дозволяє підвищити безпеку до, під час і після здійснення поїздки завдяки відбору водіїв, можливості відслідковувати маршрут в режимі реального часу в додатку, системі рейтингів водіїв (в якій користувач оцінює водія від 1 до 5 балів після кожної поїздки), можливості повідомити про будь-які ситуації в службу підтримки клієнтів. Важливий елемент безпеки — прозорість системи: користувачі заздалегідь отримують інформацію про водія, включаючи його ім’я, фотографію, номер і марку машини, а також вартість поїздки, перед замовленням автомобіля.

Таким чином Uber вже доступний в 9 містах України, Маріуполь та Херсон стали новими містами країни після Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Харкова, Запоріжжя та Вінниці.

Джерело: Uber