Таинственный объект, наблюдавшийся ночью в украинском небе, оказался второй ступенью ракеты SpaceX Falcon 9

Майское небо продолжает удивлять украинцев яркими ночными зрелищами. Вскоре после вспышки суперболида, этой ночью над Киевом и некоторыми другими регионами можно было наблюдать новое необычное явление.

Ночное небо украсил светлый круг, напоминающий глаз. В некоторых случаях он также имел два спиральных рукава, расходившихся от центральной части круга. По данным канала Alpha Centauri, таким образом выглядела вторая ступень носителя SpaceX Falcon 9.

Следует отметить, 2 мая SpaceX запустила ракету Falcon 9 с парой спутников Maxar Intelligence по заказу компании WorldView Legion. Старт состоялся с базы космических сил Ванденберг, Калифорния, в 21:36 по Киевскому времени. А уже примерно в 22:50 по Киевскому времени вторая ступень Falcon 9 находилась именно там, где этот объект наблюдали на небе — на северо-западе.

Первые два спутника Maxar-1 предназначены для наблюдения за Землей. Каждый из них имеет мощные камеры, способные делать точные изображения небольших объектов и особенностей на поверхности Земли. Они обеспечивают разрешение 30 см. Всего компания планирует развернуть парк из 6 таких спутников. Благодаря своему высокому разрешению они, как ожидается, утроят способность Maxar собирать высококачественные изображения и составлять карты планеты.

Миссия по запуску спутников Maxar-1 стала 20-м полетом первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Это был 44-й запуск SpaceX в 2024 году и 328-й запуск Falcon 9. После отделения первой ступени, примерно через 8,5 минуты после взлета, она вернулась в посадочную зону 4 в Ванденберге, что стало 303-й посадкой ракеты-носителя SpaceX.

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Развертывание спутников прошло успешно, они начали принимать и отправлять сигналы.

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