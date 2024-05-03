Новости Наука и космос 03.05.2024 в 09:47 comment views icon

Таинственный объект, наблюдавшийся ночью в украинском небе, оказался второй ступенью ракеты SpaceX Falcon 9

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Таинственный объект, наблюдавшийся ночью в украинском небе, оказался второй ступенью ракеты SpaceX Falcon 9

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Майское небо продолжает удивлять украинцев яркими ночными зрелищами. Вскоре после вспышки суперболида, этой ночью над Киевом и некоторыми другими регионами можно было наблюдать новое необычное явление.

Ночное небо украсил светлый круг, напоминающий глаз. В некоторых случаях он также имел два спиральных рукава, расходившихся от центральной части круга. По данным канала Alpha Centauri, таким образом выглядела вторая ступень носителя SpaceX Falcon 9.

Таємничий об’єкт, що спостерігався вночі в українському небі, виявися другим ступенем ракети SpaceX Falcon 9

Следует отметить, 2 мая SpaceX запустила ракету Falcon 9 с парой спутников Maxar Intelligence по заказу компании WorldView Legion. Старт состоялся с базы космических сил Ванденберг, Калифорния, в 21:36 по Киевскому времени. А уже примерно в 22:50 по Киевскому времени вторая ступень Falcon 9 находилась именно там, где этот объект наблюдали на небе — на северо-западе.

Таинственный объект, наблюдавшийся ночью в украинском небе, оказался второй ступенью ракеты SpaceX Falcon 9
Светло-серая линия — траектория движения ступени над Европой, что можно было наблюдать в Украине.

Первые два спутника Maxar-1 предназначены для наблюдения за Землей. Каждый из них имеет мощные камеры, способные делать точные изображения небольших объектов и особенностей на поверхности Земли. Они обеспечивают разрешение 30 см. Всего компания планирует развернуть парк из 6 таких спутников. Благодаря своему высокому разрешению они, как ожидается, утроят способность Maxar собирать высококачественные изображения и составлять карты планеты.

Таємничий об’єкт, що спостерігався вночі в українському небі, виявися другим ступенем ракети SpaceX Falcon 9

Миссия по запуску спутников Maxar-1 стала 20-м полетом первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Это был 44-й запуск SpaceX в 2024 году и 328-й запуск Falcon 9. После отделения первой ступени, примерно через 8,5 минуты после взлета, она вернулась в посадочную зону 4 в Ванденберге, что стало 303-й посадкой ракеты-носителя SpaceX.

Курс Full-stack розробки від Mate academy.
Станьте Full-stack розробником з нуля. Mate academy дає комплексні знання і навички для розробки повноцінних веб-рішень — від візуальної частини до серверної логіки. Ви освоїте технології, щоб створити власний проєкт від а до я — без допомоги інших.
Ознайомитися з курсом

Развертывание спутников прошло успешно, они начали принимать и отправлять сигналы.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить