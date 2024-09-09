Tecno X Geekom MegaMini G1 — «наименьший в мире» игровой ПК с жидкостным охлаждением и оригинальным дизайном

Компьютер Tecno X Geekom MegaMini G1 производитель называет самым маленьким игровым ПК с жидкостным охлаждением. Своим видом он немного напоминает компактные ламповые усилители звука, только вместо ламп демонстрирует прозрачные трубки.

ПК имеет процессор Intel Core i7 13-го поколения и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 в корпусе высотой всего 255 мм со 150 мм квадратным основанием. Его объем менее шести литров. Для сравнения, корпуса MiniI-TX имеют объем около 10 литров.

Прозрачный корпус MegaMini G1 получил окна с трех сторон, которые демонстрируют теплообменник и четыре прозрачные трубки, подключенные к L-образному радиатору на задней панели. Geekom обещает уровень шума менее 36 дБ, по сравнению с 45-60 дБ у «стандартного ПК». Эффектный вид дополняет внутренняя RGB-подсветка и маленький ЖК-экран в верхней части.

MegaMini G1 имеет большой ассортимент разъемов. На корпусе есть четыре порта USB-A и разъем для наушников на передней панели, сзади — еще два USB-A, два USB-C, два HDMI, DisplayPort и Ethernet. Совсем неплохо для мини-ПК.

Естественно, небольшой объем предполагает определенные компромиссы. Процессор и видеокарта ноутбучные — это, по сути, игровой ноутбук в нетрадиционном формфакторе без экрана и клавиатуры, но с мощной системой охлаждения. В нем использована ноутбучная SO-DIMM RAM от 32 ГБ. В комплекте идет SSD 1 ТБ или 2 ТБ, есть два слота M.2.

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Цену компьютера можно видеть ниже, ее можно признать слишком большой. За такие деньги можно собрать или даже приобрести более мощный ПК. Но взамен пользователь получает интересный дизайн и компактность. Сейчас ПК доступен на Kickstarter для раннего заказа с началом поставок в ноябре 2024 года.

Источники: Geekom, PC World

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