Tecno X Geekom MegaMini G1 — «наименьший в мире» игровой ПК с жидкостным охлаждением и оригинальным дизайном

Компьютер Tecno X Geekom MegaMini G1 производитель называет самым маленьким игровым ПК с жидкостным охлаждением. Своим видом он немного напоминает компактные ламповые усилители звука, только вместо ламп демонстрирует прозрачные трубки.
ПК имеет процессор Intel Core i7 13-го поколения и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 в корпусе высотой всего 255 мм со 150 мм квадратным основанием. Его объем менее шести литров. Для сравнения, корпуса MiniI-TX имеют объем около 10 литров.
Прозрачный корпус MegaMini G1 получил окна с трех сторон, которые демонстрируют теплообменник и четыре прозрачные трубки, подключенные к L-образному радиатору на задней панели. Geekom обещает уровень шума менее 36 дБ, по сравнению с 45-60 дБ у «стандартного ПК». Эффектный вид дополняет внутренняя RGB-подсветка и маленький ЖК-экран в верхней части.
MegaMini G1 имеет большой ассортимент разъемов. На корпусе есть четыре порта USB-A и разъем для наушников на передней панели, сзади — еще два USB-A, два USB-C, два HDMI, DisplayPort и Ethernet. Совсем неплохо для мини-ПК.
Естественно, небольшой объем предполагает определенные компромиссы. Процессор и видеокарта ноутбучные — это, по сути, игровой ноутбук в нетрадиционном формфакторе без экрана и клавиатуры, но с мощной системой охлаждения. В нем использована ноутбучная SO-DIMM RAM от 32 ГБ. В комплекте идет SSD 1 ТБ или 2 ТБ, есть два слота M.2.
Цену компьютера можно видеть ниже, ее можно признать слишком большой. За такие деньги можно собрать или даже приобрести более мощный ПК. Но взамен пользователь получает интересный дизайн и компактность. Сейчас ПК доступен на Kickstarter для раннего заказа с началом поставок в ноябре 2024 года.
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