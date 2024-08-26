Модульный мини-ПК Khadas — первое устройство с Intel Core Ultra 200V, NVIDIA RTX 4060 Ti и батареей

Модульный мини-ПК с возможной батареей и дискретной графикой удивляет уже сам по себе. Khadas добавляет еще и процессоры Intel Core Ultra 200V Lunar Lake.

Компания Khadas выпускает модульные мини-ПК. Пользователь может расширить хранилище файлов, добавить или даже дискретную графику с помощью отдельных модулей. Графический Mind Graphics теперь доступен с мобильной GeForce RTX 4060 Ti. По предварительным данным, будущая базовая модель этого ПК станет первым устройством на базе Lunar Lake с дискретной графикой.

На Geekbench можно найти результаты устройства Khadas Maker Kit, который включает базовый модуль с процессорами Core Ultra 5 и Ultra 7 и Mind Dock. Последний добавляет девять интерфейсов ввода/вывода, встроенный слот для SD-карты и встроенные динамики, повышая функциональность базового модуля.

Компания уже запустила две подобные системы: одну с Raptor Lake, другую с Meteor Lake. Похоже, что серия следующего поколения будет включать процессоры Lunar Lake. Оба чипа, Core Ultra 5 228V и Core Ultra 7 268V, имеют 8 ядер, но отличаются тактовой частотой и встроенной графикой.

Процессоры имеют 4 производительных ядра Lion Cove и 4 энергоэффективных Skymont. 268V может повышать частоту до 5,0 ГГц, тогда как 228V — только до 4,5 ГГц. Первый имеет графику Arc 140V с 8 ядрами Xe2, тогда как 228V получит Arc 130V с 7 ядрами Xe2. Но дискретная графика в модуле Khadas Graphics кажется более интересной. Также система Khadas следующего поколения получит 32 ГБ памяти LPDDR5X-8533.

Khadas представит свои новые продукты Mind на IFA 2024, которая состоится 6-10 сентября в Берлине. С технологической точки зрения системы Khadas Mind довольно интересные и имеют возможность использования батареи в главном блоке и мощной дискретной графики. Однако они довольно дорогие: процессорный модуль стоит $799, графический – $999. Это может сделать выбор взамен соответствующего ноутбука более привлекательным.

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Источник: VideoCardz

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