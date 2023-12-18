Тейлор Свифт снова испортила воздух. В 2022 году она стала королевой выбросов CO2 среди знаменитостей, в 2023 может быть еще больше

Когда говорят о загрязнении воздуха знаменитостями, речь прежде всего идет о выбросах в атмосферу от самолетов во время перелетов, а также другой сопутствующей деятельности. Тейлор Свифт в прошлом году превзошла всех селебритис по выбросам в атмосферу. В этом году, скорее всего, будет больше, не только в связи с концертами Тейлор, но и из-за ее бурного романа.

Роман Тейлор Свифт и игрока «Канзас-Сити Чифс» Тревиса Келси осложнен расстояниями. Даже без учета концертных переездов, Тейлор много раз летала туда и обратно между Нью-Йорком и Канзас-Сити.

Свифт владеет двумя самолетами стоимостью в несколько миллионов долларов: Dassault Falcon 7x и Dassault Falcon 900. Согласно статистическим данным, которые отслеживает аккаунт Taylor Swift’s Jets в Instagram, путешествия поп-звезды образовали 138 тонн CO2 на сегодня. Певице нужно будет посадить 2282 дерева и дать им расти в течение 10 лет, чтобы компенсировать ущерб окружающей среде.

Это эквивалент энергии, потребляемой 17 домохозяйствами за один год, или потребление электроэнергии 26,9 дома за один год, согласно Калькулятору эквивалентов парниковых газов.

Представитель Свифт сказал Daily Mail, что она работает над тем, чтобы снизить количество выбросов углерода, путешествуя реже, чем в предыдущие годы. Но перед началом тура в марте 2023 года Тейлор приобрела вдвое больше углеродных кредитов, необходимых для компенсации всех турне.

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Тейлор временно переехала в дом своего парня, поэтому выбросов будет меньше. Но это не навсегда. К тому же в 2024 году певица отправится в Eras Tour по Европе, Азии и Австралии, а через год снова будет гастролировать в США. Так что рекорд выбросов может возрасти.

Источник: Daily Mail