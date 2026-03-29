Настоящие индейцы: семинолы стали первым коренным народом, кто запретил дата-центры на своей земле

Нация семинолов Оклахомы стала первой коренной нацией, которая официально запретила строительство дата-центров на землях под своей юрисдикцией. «Они варят планету и пьют нашу воду», — говорят индейцы, и с ними трудно не согласиться.





После того как технологический стартап обратился к лидерам семинолов с просьбой разрешить разместить дата-центр на их землях, Племенной совет проголосовал 24 голосами «за» против 0 «против» за введение «моратория на продвижение технологий генеративного искусственного интеллекта и развитие гипермасштабных дата-центров в пределах Нации семинолов и на племенных землях и территориях», сообщает Родные новости онлайн.

По данным агентства, стартап просил Нацию подписать как соглашение о неразглашении, так и письмо о намерениях по строительству дата-центра на ее суверенном резервате. Представитель округа Мекусаки Глен Чебон Кернелл, член Племенного совета, который внес резолюцию о запрете развития дата-центров, впервые сообщил общественности о планах стартапа на собрании 3 марта. На собрании десятки членов племени и их некоренные соседи выразили обеспокоенность дата-центрами и их потрясающим экологическим следом.

Резолюция Племенного совета содержит положение, которое запрещает «любые запросы, обсуждения и/или разработки от любой организации, которая стремится построить дата-центр любого размера в пределах Нации семинолов в течение действия моратория».





«Как суверенной нации, нам не нужно участвовать в добывающих колониальных системах генеративного ИИ и гипермасштабных дата-центров или в их ложных, хищнических экономических обещаниях за счет наших земель и вод, сообществ и экономик, безопасности и суверенитета», — говорится в резолюции.

Это широко распространенное мнение по всей территории США, в частности среди некоренных сельских жителей. Согласно недавнему опросу, 39% американцев заявили, что дата-центры являются «преимущественно вредными» для окружающей среды, тогда как только 4% считают обратное.

«Когда общественность узнала об этом, практически никаких возражений не было. Мы лишь один голос среди нарастающего притока беспокойств. Наша борьба — лишь один маленький фрагмент общего пазла», — сказал Кернелл NNO.

Honor the Earth — климатическая организация под руководством коренных народов, которая ведет трекер дата-центров, — объединила усилия с Племенным советом, чтобы проинформировать общественность. В 2025 году Honor the Earth основала коалицию No Data Centers Coalition, чтобы объединить усилия коренных общин в единое движение за климатическую справедливость под руководством коренных народов — от Юго-Запада до Великих озер.

Нация семинолов стала самым громким примером этого сопротивления, однако далеко не единственным: нация мускоги также рассматривала предложение о строительстве дата-центра на племенных землях, а технологические гиганты — в частности Amazon и Google — продвигают подобные проекты без публичного обсуждения, нередко прикрываясь соглашениями о неразглашении, которые даже избранным чиновникам запрещают делиться деталями со своими общинами.

«Мы аплодируем Нации семинолов за ее лидерство в этом вопросе и надеемся, что другие племенные лидеры последуют ее примеру», — сказала Кристал Ту Буллс, исполнительный директор Honor the Earth, NNO.

Беспокойство по поводу воды является вполне конкретным и подкрепленным цифрами. Исследование Хьюстонского центра перспективных исследований и Университета Хьюстона установило, что дата-центры в Техасе будут потреблять 49 млрд галлонов воды в 2025 году, а к 2030-му эта цифра может вырасти до 399 миллиардов галлонов — это эквивалентно снижению уровня крупнейшего водохранилища США, озера Мид, более чем на 5 метров в год. По оценкам Всемирного экономического форума, ускоренное внедрение ИИ только к 2027 году может привести к дополнительному забору от 4,2 до 6,6 млрд кубометров воды — это в 4-6 раз больше, чем годовое водопотребление Дании.

Сопротивление дата-центрам давно вышло за пределы коренных сообществ и охватило всю Оклахому и США в целом. По состоянию на март 2026 года по меньшей мере 12 штатов рассматривают законопроекты о моратории на строительство дата-центров — среди них Джорджия, Мэриленд, Мичиган, Нью-Йорк, Вирджиния и другие.

В соседнем Сэнд-Спрингс жители подали в суд и инициировали процедуру отзыва всего городского управления после того, как Google объявил о планах построить дата-центр на 827 акрах сельскохозяйственных угодий вблизи города. В целом по США между маем 2024 и мартом 2025 года через организованное общественное сопротивление были отложены или отменены проекты дата-центров на сумму более $64 млрд.

Источник: Futurism