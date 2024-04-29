Telegram заблокировал «єВорог» и других украинских военных ботов — работают только российские подделки

Мессенджер Telegram заблокировал украинских военных ботов для сбора данных. Об этом, в частности, сообщает Главное управление разведки в своем официальном Telegram-канале. ГУР потеряло свой «Главный бот разведки», также не работает «єВорог» Минцифры, «Stop russian war bot» СБУ и другие, в частности, бот отслеживания «Шахедов» и сообщений о координатах военных объектов россиян на юге Украины.

«Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе заблокирован «Главный бот разведки». Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало», — говорится в сообщении ГУР.

В то же время беспрепятственно работают поддельные российские боты, которые маскируются под украинские, чтобы собирать данные. Разведка призывает не пользоваться ботами в Telegram и не передавать туда персональные данные.

«Мы уже восстанавливаем работу бота на других платформах. Также до сих пор доступны каналы для связи: Официальная почта для связи: [email protected]

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41»»

24 апреля владелец Telegram Павел Дуров не впервые отметил, что мессенджер будет блокировать каналы, которые собирают информацию для ведения боевых действий. Официально Telegram выступает против использования своих возможностей с военной целью.

«Мы все еще запрещаем аккаунты и боты, которые собирают координаты для нацеливания ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию. Мы не хотим, чтобы Telegram был инструментом для насилия — поэтому, пожалуйста, сообщайте нам о таких каналах/ботах, если вы их видите».

Бот Министерства цифровой трансформации Украины «еВорог» работал с первых дней российской полномасштабной военной агрессии. Это был защищенный канал передачи информации, по которому граждане Украины, при наличии верификации в «Дії», могли сообщать информацию о российских оккупантах Силам обороны Украины. По данным министра цифровой трансформации Михаила Федорова, по состоянию на март 2024 года чат-ботом воспользовались более 570 тыс. раз. Специалисты предварительно анализировали полученную информацию на достоверность, а затем отправляли ее военным, разведке или службе безопасности.