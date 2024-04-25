Дуров: Apple требует забанить некоторые каналы в Telegram для пользователей с украинскими SIM-картами

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что Apple направила запрос на блокировку некоторых Telegram-каналов для украинских пользователей. Хотя сообщество платформы обычно выступает против таких блокировок, все же компании приходится прислушиваться к таким запросам, чтобы приложение и в дальнейшем было доступно в App Store.

Павел Дуров напомнил, что еще в феврале 2022 года он предлагал ограничить Telegram-каналы в россии и Украине, потому что они использовались для военной пропаганды. Однако пользователи выступили категорически против таких ограничений. В то же время платформа блокирует учетные записи и ботов, которые собирают координаты для целевых ударов или публикуют личную информацию с призывами к насилию.

«Что касается общих каналов новостей/пропаганды, то мы получаем официальные письма от Apple, в которых указывается, что определенных изменений здесь не избежать, по крайней мере для пользователей, которые получают доступ к Telegram на iPhone с помощью украинских SIM-карт» ─ заявил Дуров.

Он добавил, что администрация Telegram заинтересована в том, чтобы предоставлять пользователям «доступ к информации и мнениям без цензуры, чтобы они могли принимать собственные решения».

«Однако не всегда это зависит от нас», ─ говорит основатель Telegram.

Павел Дуров не уточнил, какие именно каналы и какое количество каналов требует заблокировать Apple для пользователей с украинскими SIM-картами.

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