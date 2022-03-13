Теперь в национальном роуминге можно пользоваться мобильным интернетом

Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell реализовали новую возможность в рамках национального роуминга. Теперь абоненты могут пользоваться не только голосовыми звонками и SMS, но и мобильным 2G/3G интернетом на скорости до 512 кбит/с, чтобы обмениваться сообщениями в мессенджерах или искать информацию в интернете.

Напомним, что национальный роуминг позволяет при пропаже связи одного оператора подключаться к сети другого. На данный момент наличие мобильного интернета не менее важно, чем звонки, ведь позволяет быть на связи с близкими онлайн и проверять актуальные новости. При этом тарификация услуг в национальном роуминге сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора, услугами которого пользуется абонент.

Для абонентов lifecell роуминг работает автоматически. Если подключение к сети другого оператора не происходит – необходимо произвести ручные настройки.

Абоненты Киевстар и Vodafone могут воспользоваться этой опцией, выполнив ручные настройки на смартфоне:

Отключить автовыбор сети. На Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор, на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell

Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть

Проверить возможность использования мобильного интернета – отправить сообщение в мессенджере.

Обращаем внимание, что подключение национального роуминга может создать дополнительную нагрузку на мобильные сети.

Для того чтобы все абоненты имели доступ к связи в важный момент, операторы советуют:

отключить автозагрузку в мессенджерах и других приложениях. Например, автоматическое обновление в Play Market и App Store через мобильные сети;

в настройках смартфона можно запретить приложениям, работающим в фоновом режиме, использовать мобильный трафик;

установить меньшее качество видео в YouTube и других видеостриминговых сервисах;

при наличии следует использовать Wi-Fi.

Также абонентам важно ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включение автовыбора сети.