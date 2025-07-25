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Новости Технологии 25.07.2025 comment views icon

Термоядерный стартап научился делать золото из ртути выгодно и в большом количестве

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Термоядерный стартап научился делать золото из ртути выгодно и в большом количестве

Алхимия перестала быть псевдонаукой — по ней пишут научные труды и предлагают технологии. Это сделал возможным термоядерный синтез.

Стартап в сфере термоядерной энергетики утверждает, что научился делать то, о чем тысячелетиями мечтали алхимики — превращение других металлов в золото, сообщает Financial Times. В научной статье, опубликованный на прошлой неделе, Марафон Фьюжн предложение использовать нейтроны, высвобождаемые в реакциях синтеза, для производства золота с помощью процесса, известного как ядерная трансмутация. Статья еще не прошла рецензирование, но получила положительные отзывы некоторых экспертов отрасли.

«На бумаге она выглядит замечательно, и все, с кем я общался, остаются заинтригованными и взволнованными», — говорит доктор Ахмед Диалло, физик плазмы из национальной лаборатории Министерства энергетики США.

Ранее ученые синтезировали золото с помощью ускорителей частиц, но количества были мизерными, а затраты чрезвычайно высокими. В этом году физики из ЦЕРНа заявили, что наблюдали превращение атомов свинца в золото в Большом адронном коллайдере.

Предложение Marathon заключается в том, чтобы ввести изотоп ртуть-198 в репродуктивный слой и использовать высокоэнергетические нейтроны, которые возникают в процессе синтеза, для преобразования его в ртуть-197 — нестабильный изотоп, который затем в течение примерно 64 часов распадается до золота-197, единственного стабильного изотопа этого металла.
Изобретатели утверждают, что будущие термоядерные электростанции смогут производить 5000 кг золота в год на гигаватт электроэнергии, без уменьшения выходной мощности или других осложнений производства электроэнергии По актуальным сейчас ценам, это количество золота будет стоить примерно столько же, сколько и произведенная электроэнергия, что потенциально удвоит доход станций.

Сложность заключается в том, что присутствие других изотопов ртути, вероятно, приведет к образованию нестабильных изотопов золота наряду с золотом-197. Это означает, что металл может быть частично радиоактивным, следовательно, золото придется хранить от 14 до 18 лет, чтобы его можно было считать полностью безопасным.

Компания Marathon была основана в 2023 году исполнительным директором Кайлом Шиллером и техническим директором Адамом Рутковским с целью решения технических проблем строительства термоядерных электростанций. Сейчас в стартапе работает 12 штатных сотрудников, он привлек $5,9 млн инвестиций и около $4 млн грантов правительства США. Изначально команда работала над повышением эффективности системы сжигания топлива на термоядерной электростанции, и начала рассматривать возможности ядерной трансмутации в начале этого года, сказал Рутковский.

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