Tesla Cybertruck не плавает, а Chevy Bolt EUV эффектно делает это во время наводнения в Техасе

Электромобили не имеют воздухозаборников и выхлопных систем, как авто с ДВС. Поэтому в отличие от традиционных машин, они не рискуют «захлебнуться» водой, когда въезжают в глубокую лужу или затопленный участок дороги. Но это не значит, что они созданы для плавания. Хотя Илон Маск обещал, что Cybertruck будет плавать как лодка, на практике проверить это не удалось.

А вот владелец Chevy Bolt EUV в Техасе, кажется, решил посрамить Cybertruck с его огромными зазорами в кузове. То ли он просто решил, что его авто — это такая себе лодка. Как бы там ни было, он решил преодолеть водную преграду на своем электромобиле. Из-за масштабных наводнений, недавно накрывших штат, водитель оказался перед затопленным тоннелем с почти метровым слоем воды — и вместо того, чтобы развернуться, он нажал на педаль.

На видео, которое разлетелось по соцсетям, видно, как электрокар буквально «плывет», полностью погружая в воду колеса и часть кузова. Настоящий «Boat Mode» в стиле бесстрашных, хотя и опрометчивых, решений.

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Но несмотря на отсутствие гидроудара, погружение электромобиля в воду — это серьезный риск. Даже если машина выберется из «приключения» без внешних повреждений, влага может проникнуть в важные электронные системы, нарушить герметичность батареи, вызвать короткое замыкание или со временем привести к поломкам.

Как пишет GM Authority, самая большая опасность — это попадание воды в высоковольтные системы, что может вызвать опасные электрические сбои или даже привести к возгоранию. Хотя конкретно эта машина доехала до финиша без заметных проблем, никто не гарантирует, что последствия не проявятся позже.

Поэтому, как бы ни казалось привлекательным обойти пробку или сэкономить время — не стоит испытывать электромобиль на водостойкость, если он на это не рассчитан.

Стоит помнить, что технологии в автопроме действительно продвинулись вперед. Но это не отменяет здравого смысла. Электромобили имеют свои плюсы, но и особые требования к эксплуатации. И хотя их электрические компоненты обычно хорошо защищены, вода — не их союзник. Если уж и выбирать направление перед глубокой водой, то лучше — объездное.

Источник: electrek