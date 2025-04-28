Илон Маск обещал, что Cybertruck будет плавать, как лодка ─ автовладелец проверил

Илон Маск, как всегда, наобещал золотые горы! Он уверял, что его Cybertruck будет плавать, как настоящая лодка, и даже реки пересекать. А один автовладелец, видимо, поверил ему на слово и решил проверить эти обещания на практике. И что вы думаете? Застрял, как муха в паутине, в своем красавце за $100 тыс.

Илон Маск неоднократно заявлял, что автомобили Tesla могут плавать и ненадолго служить лодкой. Эти заявления никогда не воспринимались всерьез, так как в гарантии Tesla указано другое относительно заезда автомобиля в воду.

Однако генеральный директор компании подтвердил свое заявление специально для Cybertruck. Перед запуском производственной версии Cybertruck Маск заявил, что автомобиль будет «достаточно водонепроницаемым», чтобы служить лодкой и пересекать реки:

«Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы ненадолго служить лодкой, поэтому он сможет пересекать реки, озера и даже моря, если волны не слишком сильные»

Маск добавил, что цель состоит в том, чтобы Cybertruck мог пересекать воду между базой SpaceX Starbase и островом Южный Падре в Техасе, что составляет около 360 метров.

Tesla даже разработала специальный «режим преодоления брода» для своего электропикапа. Tesla утверждает, что этот режим максимально увеличивает клиренс во время поездки и временно «создает давление в батарейном блоке».

Проблема заключается в том, что этот особый режим активируется из режима бездорожья, который не покрывается гарантией Tesla. Поэтому ко всем этим заявлениям стоит относиться с долей скепсиса. Когда гарантия Tesla противоречит тому, что говорит Маск, лучше прислушиваться к гарантии, а не заявлениям экспрессивного главы.

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Владелец Tesla Cybertruck в городе Траки, штат Калифорния, похоже, решил довериться именно словам Маска — он активировал режим преодоления брода и попробовал заехать в воду. В таком режиме он заехал недалеко — Cybertruck быстро застрял. Местная дорожная полиция Калифорнии поделилась фотографиями последствий такой попытки пересечь бездорожье и брод.

Дорожная полиция Траки помогла с вытаскиванием автомобиля. Информация о повреждениях Cybertruck, если они есть, отсутствует.

Стоит заметить, что это не первая неудачная попытка использовать электропикап в качестве водного транспорта. Ранее Tesla Cybertruck затонул во время спуска гидроцикла.

Похоже, что в данном случае это явно больше ошибка пользователя, чем проблема Cybertruck. Тем не менее вывод вполне очевиден — Cybertruck далеко не лучший электрический пикап для бездорожья.

Ранее сообщалось, что Илон Маск обещал автономность, но Cybertruck с FSD v13 врезался в столб. А в целом Tesla нашла достойное применение Cybertruck ─ это возить другие авто для рекламы.

Источник: electrek