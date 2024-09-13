Tesla Model Y, Toyota Corolla, Toyota RAV4 и другие: ТОП10 самых популярных автомобилей в мире в 2024 году

Мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей за первые 8 месяцев 2024 года возглавил электромобиль. Об этом свидетельствует отчет ресурса focus2move, составленный на базе информации о продажах из 162 стран.

Отмечается, что несмотря на сложность замены традиционных моделей на дизельном и бензиновом топливе, новые электромобили постепенно занимают лидирующие позиции. Автомобильная промышленность все больше и больше движется к электрификации, и новые модели электромобилей набирают обороты в мировой таблице лидеров ТОП100.

Электромобиль Tesla Model Y закрепил лидерство на рынке за первые 8 месяцев 2024 года. За ним следуют Toyota Corolla и Toyota RAV4. Подробности приведены в следующей таблице.

Рейтинг самых популярных автомобилей в мире в 2024 году

Позиция модель Продажи Прирост 1 Tesla Model Y 785 591 +1,9% 2 Toyota Corolla 741 982 +3,8% 3 Toyota RAV4 673 050 +19,5% 4 Ford F-Series 572 062 -5,9% 5 Chevrolet Silverado 486 143 +15,5% 6 Honda CR-V 481 622 +11,3% 7 Hyundai Tucson 391 813 -2,5% 8 Toyota Camry 360 398 -11,2% 9 Toyota Hilux 354 051 -7,8% 10 Kia Sportage 351 128 +4,9%

В большинстве случаев позиции моделей остались неизменными по сравнению с прошлым годом. Еще из интересного, 4 из 10 в ТОП10 приходится на автомобили Toyota.

Источник: focus2move