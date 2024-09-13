Tesla Model Y, Toyota Corolla, Toyota RAV4 и другие: ТОП10 самых популярных автомобилей в мире в 2024 году

Мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей за первые 8 месяцев 2024 года возглавил электромобиль. Об этом свидетельствует отчет ресурса focus2move, составленный на базе информации о продажах из 162 стран.
Отмечается, что несмотря на сложность замены традиционных моделей на дизельном и бензиновом топливе, новые электромобили постепенно занимают лидирующие позиции. Автомобильная промышленность все больше и больше движется к электрификации, и новые модели электромобилей набирают обороты в мировой таблице лидеров ТОП100.
Электромобиль Tesla Model Y закрепил лидерство на рынке за первые 8 месяцев 2024 года. За ним следуют Toyota Corolla и Toyota RAV4. Подробности приведены в следующей таблице.
Рейтинг самых популярных автомобилей в мире в 2024 году
|Позиция
|модель
|Продажи
|Прирост
|1
|Tesla Model Y
|785 591
|+1,9%
|2
|Toyota Corolla
|741 982
|+3,8%
|3
|Toyota RAV4
|673 050
|+19,5%
|4
|Ford F-Series
|572 062
|-5,9%
|5
|Chevrolet Silverado
|486 143
|+15,5%
|6
|Honda CR-V
|481 622
|+11,3%
|7
|Hyundai Tucson
|391 813
|-2,5%
|8
|Toyota Camry
|360 398
|-11,2%
|9
|Toyota Hilux
|354 051
|-7,8%
|10
|Kia Sportage
|351 128
|+4,9%
В большинстве случаев позиции моделей остались неизменными по сравнению с прошлым годом. Еще из интересного, 4 из 10 в ТОП10 приходится на автомобили Toyota.
Toyota, Volkswagen, Honda и другие – ТОП10 автомобильных брендов 2024 года
Источник: focus2move
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