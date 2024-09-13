Новости Авто 13.09.2024 в 09:29 comment views icon

Toyota, Volkswagen, Honda и другие — ТОП10 автомобильных брендов 2024 года

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Toyota, Volkswagen, Honda и другие — ТОП10 автомобильных брендов 2024 года

Обновленный рейтинг лучших автомобильных брендов по продажам за первые 8 месяцев 2024 года демонстрирует значительный рост китайского BYD. У него самые высокие показатели прироста среди ТОП10 автобрендов. Отчет основан на анализе данных министерств транспорта или их аналогов на 159 рынках по всему миру.

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За прошедшие месяцы 2024 года японская Toyota остается лучшим брендом по продажам. Первую позицию она удерживает уже на протяжении последних 10 лет. В этом году бренд успел реализовать уже 5,99 млн автомобилей, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место с почти 2-кратным отставанием занимает Volkswagen, продав 3,22 млн автомобилей (+1,8%). Компания занимает 5,9% мирового рынка автомобилей.

На третьем месте оказалась Honda, поднявшись на 2 позиции. Ее результат составляет 2,47 млн проданных единиц и ростом на 2% по сравнению с прошлым годом.

На четвертом месте расположился бренд Ford, который продал 2,46 млн автомобилей (-0,1%). За ним следует Hyundai — опустился на 2 позиции — с 2,42 млн продаж (-2,6%).

Еще из интересных перестановок в ТОП10 лучших автомобильных брендов можно выделить результат BYD. Хотя компания делает акцент на электрических транспортных средствах, она также продает модели с ДВС (которые составляют более половины продаж компании). Такая диверсификация позволила BYD продать 1,99 млн автомобилей с приростом продаж в 24%. В 2019 году этот бренд был 49-м в мире.

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На 9-ю строчку рейтинга опустилась Kia, потеряв одну позицию. Она реализовала с 1,89 млн авто (-3,2%). Закрывает ТОП10 BMW, поднявшись на 1 позицию — с 1,51 млн новых регистраций (+6,7%).

Рейтинг лучших автомобильных брендов по продажам за первые 8 месяцев 2024 года

  1. Toyota — 5,99 млн (+,04%);
  2. Volkswagen — 3,22 млн (+1,8%);
  3. Honda — 2,47 млн (+2%);
  4. Ford — 2,46 млн (-0,1%);
  5. Hyundai — 2,42 млн (-2,6%);
  6. Chevrolet — 2,09 млн (+1,6%);
  7. Nissan — 2,08 млн (+2,5%);
  8. BYD — 1,99 млн (+24%);
  9. Kia — 1,89 млн (-3,2%);
  10. BMW — 1,51 млн (+6,7%).

Источник: focus2move

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