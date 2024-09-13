Toyota, Volkswagen, Honda и другие — ТОП10 автомобильных брендов 2024 года

Обновленный рейтинг лучших автомобильных брендов по продажам за первые 8 месяцев 2024 года демонстрирует значительный рост китайского BYD. У него самые высокие показатели прироста среди ТОП10 автобрендов. Отчет основан на анализе данных министерств транспорта или их аналогов на 159 рынках по всему миру.

За прошедшие месяцы 2024 года японская Toyota остается лучшим брендом по продажам. Первую позицию она удерживает уже на протяжении последних 10 лет. В этом году бренд успел реализовать уже 5,99 млн автомобилей, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место с почти 2-кратным отставанием занимает Volkswagen, продав 3,22 млн автомобилей (+1,8%). Компания занимает 5,9% мирового рынка автомобилей.

На третьем месте оказалась Honda, поднявшись на 2 позиции. Ее результат составляет 2,47 млн проданных единиц и ростом на 2% по сравнению с прошлым годом.

На четвертом месте расположился бренд Ford, который продал 2,46 млн автомобилей (-0,1%). За ним следует Hyundai — опустился на 2 позиции — с 2,42 млн продаж (-2,6%).

Еще из интересных перестановок в ТОП10 лучших автомобильных брендов можно выделить результат BYD. Хотя компания делает акцент на электрических транспортных средствах, она также продает модели с ДВС (которые составляют более половины продаж компании). Такая диверсификация позволила BYD продать 1,99 млн автомобилей с приростом продаж в 24%. В 2019 году этот бренд был 49-м в мире.

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На 9-ю строчку рейтинга опустилась Kia, потеряв одну позицию. Она реализовала с 1,89 млн авто (-3,2%). Закрывает ТОП10 BMW, поднявшись на 1 позицию — с 1,51 млн новых регистраций (+6,7%).

Рейтинг лучших автомобильных брендов по продажам за первые 8 месяцев 2024 года

Toyota — 5,99 млн (+,04%); Volkswagen — 3,22 млн (+1,8%); Honda — 2,47 млн (+2%); Ford — 2,46 млн (-0,1%); Hyundai — 2,42 млн (-2,6%); Chevrolet — 2,09 млн (+1,6%); Nissan — 2,08 млн (+2,5%); BYD — 1,99 млн (+24%); Kia — 1,89 млн (-3,2%); BMW — 1,51 млн (+6,7%).

Источник: focus2move