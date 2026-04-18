Забудьте об электромобиле RAV4: Toyota предлагает альтернативу

Забудьте про електромобіль RAV4: Toyota пропонує альтернативу

Toyota не планирует выпускать полностью электрическую версию RAV4, хотя спрос на такие модели растет. Вместо этого японская компания предлагает своим поклонникам обратить внимание на другой свой кроссовер


В течение нескольких последних лет Toyota RAV4 постоянно конкурировал с Tesla Model Y за звание самого популярного автомобиля в мире. В таких условиях, с целью увеличения объемов сбыта, было бы логично предложить полностью электрическую версию кроссовера, чтобы привлечь дополнительные круги потребителей. Но несмотря на это Toyota не намерена выпускать электромобиль с таким названием. Йошинори Футонагане, главный инженер Toyota RAV4, рассказал, что в планы компании не входит выпуск версии с аккумуляторным питанием.

«Посмотрите, многое возможно, но на данный момент мы не рассматриваем BEV-версию RAV4», — сказал Футонагане.

Причина заключается в том, что Toyota придерживается своей «разветвленной» стратегии. Она предусматривает развитие сразу нескольких направлений: бензиновых, гибридных и электрических моделей по отдельности.

По словам инженера, компания создала bZ4X именно как платформу для развития электрических технологий:


«Мы разработали bZ4X как автомобиль, который позволяет развивать технологии электромобилей и показывать их возможности, а также отвечать потребностям тех, кто хочет это увидеть».

После обновления продажи этого электрокроссовера резко выросли. В Австралии они увеличились на 300% с начала года. В США по состоянию на март модель 2026 года (под названием bZ) заняла третье место среди электромобилей по продажам после Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Забудьте про електромобіль RAV4: Toyota пропонує альтернативу

Обновленный Toyota bZ4X получил ключевые улучшения: больший запас хода, быструю зарядку и современные технологии. По габаритам он почти не отличается от RAV4: длина — 4 690 мм, ширина — 1 860 мм, высота — 1 650 мм, колесная база — 2 850 мм.

В то же время Toyota не отказывается от гибридов. Недавно компания представила обновленный пагон-гибрид RAV4. Производитель назвал его «перерожденным» и заявил о «ведущей в мире энергоэффективности». Благодаря большей батарее и использованию полупроводников SiC запас хода на электротяге вырос до примерно 150 км — это на 58% больше, чем у предыдущей версии.

Кроме того, в линейке есть более компактный Toyota C-HR (в некоторых странах продается как C-HR+) и электрический внедорожный вариант Toyota bZ Woodland Touring, ориентированный на бездорожье.

Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації

Таким образом, пока Toyota не желает переводить RAV4 на полную электротягу и делает ставку на параллельное развитие различных типов силовых установок в разных моделях. Сейчас роль электрического флагмана выполняет bZ4X, тогда как RAV4 остается ключевой моделью в гибридном сегменте.

Источник: electrek

Вышел Mercedes GLB от €53,5 тыс.: 7 мест, 800 В зарядка и запас хода до 631 км
Продажи электромобилей в мире упали на 11%, в Украине — обвалились на 76%
Представлен AUDI E7X: большой SUV с 670 л.с., 751 км запаса хода и LiDAR
До 950 км хода и зарядка за 9 минут: BYD показала электрический SUV Great Tang
Tesla готовит совершенно новый дешевый компактный кроссовер: первые детали
BMW инвестировала €10 млрд в электромобили и нацелилась на 50% продаж к 2030 году
BYD запускает глобальную сеть Flash Charging: зарядка электромобиля за 5 минут
До 710 км автономности и зарядка за 5 минут: вышел BYD Song Ultra EV от $22 тыс.
905 км автономности и облик Porsche Taycan: Huawei и SAIC запустили электромобили Z7 и Z7T
Вышел Chery QQ3 EV от $8530: запас хода до 420 км и зарядка за 16 минут
Обновленный Xiaomi SU7 получит лидар, 900+ км автономности и зарядку за 15 минут
Парадокс: в США дорожают подержанные Tesla, тогда как все остальные электромобили падают в цене
Сколько стоит "заправлять" электромобиль от собственной солнечной электростанции: итог за 2 года
BYD обновила Denza Z9 GT: до 1140 л.с. и более 1000 км пробега
Tesla выпустит что-то "намного круче, чем минивэн" — Илон Маск
Розетка на колесах: Volkswagen показала ID.3 Neo с новыми функциями и увеличила запас хода ID.4 и ID.5
Tesla подняла цену на Cybertruck AWD на $10000 через 10 дней после анонса
Kia EV4 Long Range проверили в реальных условиях: запас хода на 60, 90 и 130 км/ч
Анонсирован BMW i3 2026: запас хода 700+ км и мощность как у M3
Электрический монстр Xiaomi YU7 GT: 990 л.с., 705 км запаса хода и автопилот
Ford теперь взимает дополнительную плату за передний багажник в авто
