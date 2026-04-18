Забудьте об электромобиле RAV4: Toyota предлагает альтернативу

Toyota не планирует выпускать полностью электрическую версию RAV4, хотя спрос на такие модели растет. Вместо этого японская компания предлагает своим поклонникам обратить внимание на другой свой кроссовер





В течение нескольких последних лет Toyota RAV4 постоянно конкурировал с Tesla Model Y за звание самого популярного автомобиля в мире. В таких условиях, с целью увеличения объемов сбыта, было бы логично предложить полностью электрическую версию кроссовера, чтобы привлечь дополнительные круги потребителей. Но несмотря на это Toyota не намерена выпускать электромобиль с таким названием. Йошинори Футонагане, главный инженер Toyota RAV4, рассказал, что в планы компании не входит выпуск версии с аккумуляторным питанием.

«Посмотрите, многое возможно, но на данный момент мы не рассматриваем BEV-версию RAV4», — сказал Футонагане.

Причина заключается в том, что Toyota придерживается своей «разветвленной» стратегии. Она предусматривает развитие сразу нескольких направлений: бензиновых, гибридных и электрических моделей по отдельности.

По словам инженера, компания создала bZ4X именно как платформу для развития электрических технологий:





«Мы разработали bZ4X как автомобиль, который позволяет развивать технологии электромобилей и показывать их возможности, а также отвечать потребностям тех, кто хочет это увидеть».

После обновления продажи этого электрокроссовера резко выросли. В Австралии они увеличились на 300% с начала года. В США по состоянию на март модель 2026 года (под названием bZ) заняла третье место среди электромобилей по продажам после Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Обновленный Toyota bZ4X получил ключевые улучшения: больший запас хода, быструю зарядку и современные технологии. По габаритам он почти не отличается от RAV4: длина — 4 690 мм, ширина — 1 860 мм, высота — 1 650 мм, колесная база — 2 850 мм.

В то же время Toyota не отказывается от гибридов. Недавно компания представила обновленный пагон-гибрид RAV4. Производитель назвал его «перерожденным» и заявил о «ведущей в мире энергоэффективности». Благодаря большей батарее и использованию полупроводников SiC запас хода на электротяге вырос до примерно 150 км — это на 58% больше, чем у предыдущей версии.

Кроме того, в линейке есть более компактный Toyota C-HR (в некоторых странах продается как C-HR+) и электрический внедорожный вариант Toyota bZ Woodland Touring, ориентированный на бездорожье.

Таким образом, пока Toyota не желает переводить RAV4 на полную электротягу и делает ставку на параллельное развитие различных типов силовых установок в разных моделях. Сейчас роль электрического флагмана выполняет bZ4X, тогда как RAV4 остается ключевой моделью в гибридном сегменте.

Источник: electrek