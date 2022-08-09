The Economist: Почему россия не блокирует работу GPS в Украине? (Спойлер: потому что не может)

Как сообщает ресурс The Economist, применение ВСУ систем залпового огня HIMARS продемонстрировало высокую эффективность высокоточного американского оружия, использующего для наведения на цель спутниковую систему позиционирования GPS – удары по Антоновскому мосту в Херсоне и составам оккупационных войск оказались чрезвычайно точными. Однако в использовании оружия с GPS-наведением есть свои особенности.

Боеприпасы с GPS-наведением почти полностью заменили в американском арсенале неуправляемые бомбы. Многие другие виды оружия, от ракет до артиллерийских снарядов, также поддерживают GPS. Технология дорогостоящая, но почти гарантирует попадание в цель, если она неподвижна и ее местонахождение известно. К сожалению, большинство старого украинского вооружения советского производства не столь продвинуто.

GPS является мощным инструментом войны, но противник часто может сделать его бесполезным. Что могла сделать россия, чтобы предотвратить новые удары такого рода? Фактически система GPS достаточно уязвима к внешнему воздействию. Спутники GPS оснащены не очень мощными передатчиками, их слабые сигналы могут быть заглушены радиопередатчиками, работающими на тех же длинах волн. Хотя некоторые из них могут быть труднее заглушить, чем другие. Например, военные приемники GPS могут использовать M-код – сигнал только для военных. Некоторые приемники имеют электронные фильтры для отделения сигналов от шума и направлены антенны для приема спутниковых сигналов. Американское вооружение, такое как ракеты для HIMARS, также имеет резервную систему инерционного наведения, которая измеряет ускорение и использует его для экстраполяции расстояния и направления движения. Это срабатывает,

Однако Дана Говард (президент правозащитной организации Resilient Navigation and Timing Foundation и член правительственного консультативного совета США по GPS) считает, что в теории россия могла бы сделать больше для предотвращения точечных ударов украинскими войсками по оккупированной территории. Однако страна-агрессор не делает этого по ряду причин.

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Во-первых, вероятно, Россия воздерживается от глушения сигнала во избежание прямого конфликта с НАТО. Во-вторых, мощный глушитель является радиоэквивалентом маяка, что делает его очень заметной и уязвимой целью. В то же время, российские войска чаще всего сами полагаются на систему GPS вместо собственной ГЛОНАСС, которая не отличается высокой эффективностью. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что некоторые российские пилоты прикрепляют коммерческие GPS-приемники в кабинах самолетов для нужд навигации. Возможно, российские войска не используют глушение сигнала GPS, чтобы не мешать своим силам, поскольку сами зависят от западных технологий. Кроме того, теоретически, Россия могла бы сделать GPS-спутники полностью бесполезными с помощью кибератаки или физической атаки с использованием противоспутникового оружия. Однако в таком случае она столкнется с болезненными последствиями. Фактически такая атака РФ на GPS будет атакой на США и это будет означать переход к прямому противостоянию с НАТО. В конце концов, чтобы противостоять угрозе блокировки GPS, США уже давно разрабатывают альтернативы спутниковой навигации. Следовательно, вывод из строя или глушение системы GPS вряд ли существенно снизит эффективность американского оружия. Подытоживая вышесказанное можно заключить, что россия не блокирует работу GPS в Украине, потому что фактически не может с этим ничего поделать.

Источник: economist