4 системи HIMARS, 580 БПЛА Phoenix Ghost та інше озброєння – США оголосили черговий пакет військової допомоги Україні

Міністерство оборони США оголосило про черговий пакет допомоги Україні, який включатиме додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи, боєприпаси та значну кількість безпілотних авіаційних комплексів Phoenix Ghost. Цей пакет допомоги включає обладнання на суму $175 млн, вилучене з наявних військових запасів США, та обладнання вартістю $95 млн, закуплене із фонду USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

Цей пакет включає 4 додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS (тепер Україна матиме 16 таких систем), 4 командно-штабні машини; додаткове протитанкове озброєння, запчастини та інше спорядження; а також 36 тис. боєприпасів калібру 105 мм. Нагадаємо, гаубиці калібру 105 мм передає Україні Великобританія.

У рамках використання фонду USAI на суму $95 млн міністерство оборони США зобов’язалося відправити в Україну до 580 додаткових тактичних безпілотних авіаційних комплексів Phoenix Ghost. У рамках USAI ці системи будуть закуплені у виробників, щоб потім їх можна було поставити українським військовим. Нагадаємо, ще у квітні США зобов’язалися передати Україні першу партію (121 одиниця) одноразових БПЛА Phoenix Ghost, спеціально розроблених для застосування на Донбасі.

«Українці відмінно використовують систему Phoenix Ghost», – сказав високопоставлений представник міністерства оборони США.

Джерело: defense.gov