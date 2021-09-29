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На краудфандинговой платформе Kickstarter запустили кампанию по сбору средств, необходимых для выпуска компактного устройства Thumby. Его можно охарактеризовать как гибрид игровой консоли и брелока для ключей.

Thumby содержит процессор Raspberry Pi RP2040 и встроенное хранилище ёмкостью 2 МБ. Для вывода изображения предназначен монохромный OLED дисплей с разрешением 72×40 точек. Звуковое сопровождение обеспечивает пьезодинамик. Для управления игровым процессом предназначены 4-позиционный D-pad и 2 кнопки действий. Встроенный аккумулятор ёмкостью 40 мАч обеспечивает до 2 часов работы в автономном режиме. Также в устройстве есть порт microUSB, который можно использовать для программирования или мультиплеера через кабель Thumby Link. Размеры такой портативной консоли составляют 29,5x18x8,5 мм.

Консоль Thumby содержит следующие предустановленные игры:

TinyBlocks – классическая головоломка;

Space Debris – космический шутер, похожий на Asteroids;

Annelid – аналог змейки, где нужно собирать еду и выращивать питомца;

Delver – приключенческая игра, где нужно сражаться с монстрами в подземельях, собирать и покупать оружие для сражений;

Saur Run – скроллер, в котором бежит и прыгает динозавр.

Если этого набора покажется мало, можно создавать дополнительные игры с помощью языка программирования MicroPython или Arduino IDE.

Кампания по сбору средств на выпуск консоли Thumby оказалась очень успешной. Необходимую сумму в $15 тыс. удалось собрать примерно за 2 часа. На момент подготовки материала бекеры уже пожертвовали $37,6 тыс. Фактические продажи должны начаться в феврале 2022 года. Цена устройства стартует с отметки $19 и зависит от цветов пластиковых деталей корпуса.