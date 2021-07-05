TikTok увеличивает максимальную продолжительность видео с 1 до 3 минут

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Сервис TikTok официально объявил, что добавит в приложение поддержку более длинных видео. Благодаря этому пользователи смогут загружать контент продолжительностью до 3 минут. Компания впервые опробовала эту функцию в самом конце прошлого года, предложив её некоторым участникам.

На заре TikTok платформа ограничивала длительность видео всего лишь 15 секундами. В 2020 году это ограничение было ослаблено, и пользователи получили возможность добавлять видео длительностью 1 минута. Однако для некоторых форматов 60 секунд явно недостаточно. Такие видеоролики, как пошаговые инструкции по приготовлению пищи, уроки красоты или образовательные материалы, часто делятся на несколько частей, чтобы добавить весь контент.

Менеджер по продукту в TikTok Дрю Кирчхофф говорит, что с более длинными видео у авторов «будет холст для создания новых или расширенных типов контента на TikTok, с гибкостью немного большего пространства».

Новая возможность создания более длинных видеороликов будет доступен всем пользователям платформы в ближайшие недели. Приложение уведомит пользователя, когда эта опция станет доступна для него.

Источник: phonearena