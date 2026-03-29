Битва за 5 минут внимания: TikTok хочет подвинуть Netflix и Disney с рынка на $14 млрд

Все больше зрителей добавляют короткие драмы в свой стриминговый рацион. Поэтому TikTok начал кастинг актеров для собственного производства мини-драм. Прошлой осенью компания подала заявку на торговую марку «TikTok Drama» в США: логично, что теперь нужны актеры.





TikTok серьезно взялся за мини-драмы. Недавно платформа начала тестировать отдельный фид коротких драм в США и нескольких других рынках. Теперь она готовится к производству собственных шоу. В этом месяце компания ведет кастинг для новой постановки короткой драмы, набирая актеров для проекта в стиле мыльной оперы — согласно письму сотрудника TikTok, которое видел Business Insider.

Производственные планы могли вызревать уже давно. В ноябре компания подала в США заявку на ТМ «TikTok Drama». Среди услуг, указанных в заявке, — разработка и производство «коротких драматических сериалов, телепрограмм и веб-серий».

Короткие драмы, которые иногда называют «вертикалями», — это сериалы, разбитые на клипы продолжительностью от одной до пяти минут. По сюжетам они напоминают телевизионные мыльные оперы: романтика, измены, неожиданные повороты. В фиде коротких драм TikTok, который сейчас наполнен контентом сторонних партнеров, часть топовых шоу создана с помощью искусственного интеллекта — это позволяет реализовывать бессмысленные сюжетные линии и анимированных персонажей вроде танцующих полярных медведей.





Выход TikTok в производство коротких драм может разозлить некоторых его партнеров, которые сейчас предлагают собственные фиды драм внутри приложения в рамках функции minis. Около 20 компаний в сфере микродрам, в частности такие бренды, как SnackShort, NetShort и YuzuDrama, интегрировались в TikTok, чтобы привлекать новых зрителей и в конечном итоге платных подписчиков.

Конечно, TikTok может не слишком серьезно относиться к вхождению в производство контента. Ранее компания уже пробовала различные направления медиабизнеса, пытаясь монетизировать свой масштабный охват аудитории: однажды она запустила подразделение книгоиздания и услуги вроде рекордного лейбла для музыкантов. Ни один из проектов не стал особой угрозой для медиапартнеров платформы.

Интерес TikTok к формату коротких драм может быть связан с его материнской компанией ByteDance, основанной в Китае, где мини-драмы впервые приобрели популярность. Функции, которые хорошо срабатывают в китайском приложении-«сестре» Douyin, часто появляются и в TikTok.

В этом году мини-драмы стремительно набирают популярность в США. Такие компании, как ReelShort и DramaBox, помогли категории вырастить рынок до $1,4 млрд — по оценке стриминговой консалтинговой компании Owl&Co. Некоторые американские актеры записываются снимать в коротких драмах как новый способ заработка в условиях дефицита традиционных ролей.

Вход TikTok в производство оригинального контента происходит на фоне обострения конкуренции со стороны традиционных медиагигантов, которые уже осваивают тот же формат. Другие крупные медиакомпании — Netflix, Paramount и Disney — планируют (или рассматривают возможность) добавить больше короткого контента в этом году. В этом месяце Amazon начал тестировать функцию мини-драм в своем стриминговом приложении в Индии.

Netflix подтвердил на квартальном звонке с инвесторами, что тестирует вертикальный видеофид с возможностью пролистывания с мая 2025 года, а более масштабный редизайн мобильного приложения с оригинальным вертикальным контентом запланирован на вторую половину 2026 года.

Disney+ тем временем уже выпустил свою первую микродраму — Locker Diaries, а Fox Entertainment приобрел долю в платформе MyDrama компании Holywater, договорившись о производстве 200 вертикальных проектов в течение двух лет.

Несмотря на пока более скромные масштабы, микродрамы уже выигрывают у стриминговых гигантов самую ценную битву — за внимание пользователя. По данным аналитической компании Omdia, американцы тратят на просмотр вертикального контента больше времени в день, чем на Netflix, Disney+ или Prime Video на мобильных устройствах: ReelShort генерирует 35,7 минуты ежедневного просмотра на пользователя, тогда как Netflix — только 24,8 минуты, а Amazon Prime Video — 26,9 минуты.

При этом глобальная выручка рынка микродрам в 2025 году достигла $11 млрд и, по прогнозам Omdia, к концу 2026 года возрастёт до $14 млрд, а к 2030 году превысит $20 млрд.

В гонку входят и совсем новые игроки из Голливуда. Компания GammaTime, соучредителем которой является бывший генеральный директор Miramax Билл Блок, привлекла около $14 млн начального финансирования — среди инвесторов Ким Кардашьян — и планирует производить премиальные вертикальные драмы с участием таких авторов, как продюсер CSI Энтони Зьюикер.

Paramount Skydance, Lionsgate и Hallmark также заключили партнерства с платформой ReelShort, а сама ReelShort планирует произвести 400 шоу в течение 2026 года. TikTok, таким образом, заходит на поле, где уже развернулась полноценная медиавойна.





Источник: Business Insider