Tinder прекратит работу в беларуси с 15 февраля

Сервис знакомств Tinder сообщил о прекращении работы в беларуси. Бренды Match Group, в том числе Tinder, принимают меры для прекращения предоставления своих услуг этой стране. Отмечается, что доступ к Tinder в белоруссии прекратится 15 февраля.

С 15 февраля, сразу после Дня Святого Валентина, пользователи в Беларуси не смогут воспользоваться сервисом Tinder или войти в свой аккаунт. После 15 февраля прекратятся автоматические подписки на сервис.

Tinder не сообщает о причинах своего решения перестать работать в беларуси именно сейчас. Следует отметить, что сервис прекратил работу в россии в июне 2023 года. Тогда в Match Group объяснили это решение «приверженностью защите прав человека». После полномасштабного российского вторжения в Украину Tinder ограничил доступ к своим услугам в россии.

По данным белорусской службы Радио Свобода, силовики в беларуси использовали Tinder для обнаружения людей, недовольных режимом лукашенко. Под видом знакомств карательные органы беларуси искали людей, выходивших на протесты против неизменного руководителя страны. Зафиксировано несколько случаев приговоров, когда дело начиналось именно с информации и переписки в Tinder.