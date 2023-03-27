Toshiba выкуплена за $15,3 млрд консорциумом компаний Japan Industrial Partners

Компания Toshiba приняла предложение о выкупе от консорциума во главе с Japan Industrial Partners (JIP), которое сделает японский технологический гигант частным. Сделка была одобрена советом директоров Toshiba. Компания будет приобретена за $15,3 млрд ($35,43 за акцию). Стоимость акций Toshiba упала более чем на 11% за последний год, но после известия о продаже выросла примерно на 4,2%.

Легендарная история Toshiba восходит к концу 1800-х годов. Многие десятки лет компания обладала репутацией производителя качественной электроники. В 2015 году Toshiba столкнулась со значительными финансовыми трудностями.

Японский технический гигант предпринимал попытки исправить ситуацию. Были сокращены 8000 рабочих мест, некоторые подразделения были проданы. Производство датчиков камер ушло к Sony, бизнес телевизоров выкупила Hisense. Toshiba рассталась с бизнесом чипов памяти и официально ушла с рынка ПК.

Источники Reuters сообщают, что около 20 японских компаний, включая Chubu Electric Power и производителя чипов Rohm, планируют принять участие в выкупе Toshiba. В случае успешного завершения сделка станет третьим по величине слиянием/поглощением в мире в этом году.

Заявка JIP была единственным полным предложением, полученным в течение одного года продолжительности конкурентного аукциона Toshiba. Компания отобрала восемь предложений в первой волне вместе с двумя предложениями об объединении капитала, но, согласно источникам, только четыре предложения прошли во второй раунд. JIP должна представить тендерное предложение в конце июля.