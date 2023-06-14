Toyota обещает электромобили с запасом хода около 1000 км, но не называет даже приблизительные сроки

Toyota позже многих других автопроизводителей выходит на рынок электромобилей, но намерена привлекать потребителей одной из ключевых характеристик такого транспорта – запасом хода. Анонсируя свою новую технологию, компания заявляет, что «изменит будущее автомобилей» и намерена создать будущие электромобили с запасом хода 1000 км. По данным Toyota, она достигнет этой цели за счет «интеграции аккумуляторов следующего поколения и звуковых технологий».

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Компания планирует запустить полную линейку электромобилей к 2026 году. Она уже предлагает полностью электрический внедорожник bZ4X, который может проехать около 400 км на одном заряде. Кроме того, в эти же сроки компания планирует выпустить электромобиль «следующего поколения» для своего люксового бренда Lexus.

Начиная с 2016 года, Toyota «активно инвестирует в области, ориентированные на будущее». С тех пор она перенаправила около половины своих научно-исследовательских расходов и штата сотрудников на работу по перспективным разработкам. В мае Toyota запустила BEV Factory – специально созданную площадку для инноваций в аккумуляторных технологиях для электромобилей. Компания внедрила крупноузловое литье, впервые использованное Tesla, что снизит производственные затраты. Благодаря этому кузов автомобиля будет изготавливаться всего из трех частей.

Источник: Engadget