Toyota C-HR+ получил 150 кВт зарядку и до 607 км хода

Toyota расширяет свою линейку электрических автомобилей в Европе и выводит на рынок новый купеобразный кроссовер Toyota C-HR+. Это полностью электрическая модель на платформе eTNGA, которую компания создала специально для электромобилей.





Характеристики Toyota C-HR+

Новый C-HR+ заметно отличается от гибридной версии. Он получил переднюю часть с узкой LED-оптикой. Длина кузова составляет 4530 мм, что на 170 мм больше стандартного C-HR. Колесную базу расширили, поэтому в салоне стало больше места — расстояние между передними и задними сиденьями достигает 900 мм. Багажник имеет полезный объем 416 литров.

Новые электроприводы eAxle объединяют мотор и вспомогательные компоненты в компактный и легкий модуль, что должно улучшить эффективность. Покупателям предложат три комплектации: Mid, Mid+ и High. Доступны две батареи: 57,7 кВт-ч и 77 кВт-ч. Самая дальнобойная версия получила передний привод и батарею 77 кВт-ч — она проезжает до 607 км на одном заряде. Это рекорд среди электромобилей Toyota. Для тех, кому важна динамика, доступна полноприводная версия — она разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды. Полноприводная версия способна тянуть прицеп весом до 1500 кг. На батарею дают гарантию 10 лет.





Все версии поддерживают быструю зарядку мощностью 150 кВт. Как заявляет производитель, батарея заряжается с 10% до 80% примерно за 28 минут. В топовой комплектации High установили бортовое зарядное устройство на 22 кВт — оно позволяет зарядить меньшую батарею чуть более чем за 2 часа.

Toyota также добавила тепловой насос, который обогревает салон зимой без значительных потерь энергии. В режиме ECO система греет только водительское сиденье, если в авто нет пассажиров. Это помогает сохранить заряд и увеличить запас хода.

В салоне доступен 14-дюймовый дисплей мультимедиа и 7-дюймовая панель приборов. Обивку сидений сделали из переработанных пластиковых бутылок. Водитель может регулировать уровень рекуперации лепестками за рулём — это позволяет контролировать замедление и возвращать энергию в батарею.

Новая модель получила комплекс Toyota T-Mate с камерами и сенсорами. Система может самостоятельно тормозить или подруливать, чтобы избежать аварии. Есть интересная функция: подсветка салона загорается красным, если при открытии дверей приближается другое авто или велосипед.

Электромобиль Toyota C-HR+ поступит в продажу в Европе до конца марта.

Источник: arenaev