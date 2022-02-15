Toyota показала новые изображения электрического спорткара Lexus с запасом хода до 700 километров

Новые изображения и видео аккумуляторного электрического суперкара следующего поколения выложили на сайте премиум-бренда Lexus. Модель была впервые представлена ​​14 декабря в рамках корпоративного анонса аккумуляторных электромобилей (BEV).

Спортивная модель станет частью новой линейки электромобилей от Lexus, которые будут доступны в 2030 году в соответствии с концепцией бренда Lexus Electrified. По словам ответственных за люксовый бренд, компания стремится максимально использовать потенциал электрификации, чтобы повысить удовольствие от вождения.

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Повышенное внимание уделено Lexus Driving Signature – комфортным характеристикам рулевого управления, чувствительности двигателя на нажатие педали акселератора и реакции тормозов. По крайней мере, этого намерены добиться в японской компании.

«Новая модель символизирует будущее бренда Lexus, стремясь возродить дух культового Lexus LFA, хотя на этот раз без легендарного звучания бензинового суперкара, выпушенного всего в 500 экземплярах».

Автопроизводитель обещает низкий центр тяжести, необходимый для высокопроизводительного суперкара, поскольку у него будет разгон до 100 км/ч в пределах двух секунд. Пробег на одном заряде превысит 700 километров благодаря использованию твердотельных батарей.