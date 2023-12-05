Toyota представила два электроконцепта кроссоверов, которые должны появиться в 2024-25 годах

Toyota планирует расширить свою европейскую линейку аккумуляторных электромобилей (BEV) до шести моделей к 2026 году. Автопроизводитель представил два новых концепта Urban SUV и Sport Crossover, запуск которых в Европе запланирован на 2024-2025 годы.
Toyota, крупнейший автопроизводитель в мире по объему продаж, продает только одну полностью электрическую модель — bZ4X. Она стремится добиться 100-процентной углеродной нейтральности к 2035 году, передает Engadget. Toyota заявила, что выпустит еще два полностью электрических SUV, чтобы завершить свою линейку к 2026 году – и планирует к этому времени ежегодно продавать в Европе 250 тыс. электромобилей.
Два новых концепта компании присоединятся к bZ4X и компактному внедорожнику, который она представила в прошлом году. Новый Toyota Urban SUV concept запланирован на запуск в Европе на 2024 год. У него «аутентичный дизайн внедорожника», черпающий вдохновение от Yaris Cross, лидер продаж в своем классе. Urban SUV будет доступен с передним и полным приводом и двумя уровнями аккумуляторов – бюджетным и с большим запасом хода.
О концепте спортивного кроссовера Toyota рассказала гораздо меньше. У него наклонный профиль фастбека, который компания будет позиционировать как более утонченную альтернативу традиционным внедорожникам. Согласно планам автопроизводителя этот концепт поступит в производство в 2025 году.
Toyota Urban SUV concept
Toyota Sport Crossover concept
Аккумуляторы Toyota
Toyota планирует выпустить три новых батарейки следующего поколения в 2026 году и позже. Первые будут сосредоточены на производительности, предлагая обычную структуру с удвоенным запасом хода и на 20% меньшую цену, чем для bZ4X.
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Вторая батарея будет «качественной и недорогой», будет иметь «новую форму» с биполярной структурой, преимущественно с использованием более дешевого литий-железо-фосфата (LFP). Посредством этой батареи Toyota планирует увеличить запас хода на 20% и снизить стоимость на 40% по сравнению с bZ4X.
Третья батарея будет чисто высокопроизводительной, с использованием катода с высоким содержанием никеля и биполярных технологий. «Ожидается еще более низкая стоимость и еще больший запас хода».
Toyota также намекнула на прогресс в создании первых твердотельных аккумуляторов, которые могут появиться через три-четыре года. Благодаря твердотельным элементам автопроизводитель имеет целью обеспечить время зарядки от 10 до 80 процентов всего за 10 минут.
Мы совершили технологический прорыв, преодолевающий давнюю проблему долговечности твердотельных батарей. Разрабатывается метод массового производства, и мы стремимся к коммерциализации в 2027-2028 годах с производственной мощностью в несколько десятков тысяч автомобилей”.
— Андреа Карлуччи, вице-президент Toyota Europe.