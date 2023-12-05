Toyota представила два электроконцепта кроссоверов, которые должны появиться в 2024-25 годах

Toyota планирует расширить свою европейскую линейку аккумуляторных электромобилей (BEV) до шести моделей к 2026 году. Автопроизводитель представил два новых концепта Urban SUV и Sport Crossover, запуск которых в Европе запланирован на 2024-2025 годы.

Toyota, крупнейший автопроизводитель в мире по объему продаж, продает только одну полностью электрическую модель — bZ4X. Она стремится добиться 100-процентной углеродной нейтральности к 2035 году, передает Engadget. Toyota заявила, что выпустит еще два полностью электрических SUV, чтобы завершить свою линейку к 2026 году – и планирует к этому времени ежегодно продавать в Европе 250 тыс. электромобилей.

Два новых концепта компании присоединятся к bZ4X и компактному внедорожнику, который она представила в прошлом году. Новый Toyota Urban SUV concept запланирован на запуск в Европе на 2024 год. У него «аутентичный дизайн внедорожника», черпающий вдохновение от Yaris Cross, лидер продаж в своем классе. Urban SUV будет доступен с передним и полным приводом и двумя уровнями аккумуляторов – бюджетным и с большим запасом хода.

О концепте спортивного кроссовера Toyota рассказала гораздо меньше. У него наклонный профиль фастбека, который компания будет позиционировать как более утонченную альтернативу традиционным внедорожникам. Согласно планам автопроизводителя этот концепт поступит в производство в 2025 году.

Toyota Urban SUV concept

Toyota Sport Crossover concept

Аккумуляторы Toyota

Toyota планирует выпустить три новых батарейки следующего поколения в 2026 году и позже. Первые будут сосредоточены на производительности, предлагая обычную структуру с удвоенным запасом хода и на 20% меньшую цену, чем для bZ4X.

Вторая батарея будет «качественной и недорогой», будет иметь «новую форму» с биполярной структурой, преимущественно с использованием более дешевого литий-железо-фосфата (LFP). Посредством этой батареи Toyota планирует увеличить запас хода на 20% и снизить стоимость на 40% по сравнению с bZ4X.

Третья батарея будет чисто высокопроизводительной, с использованием катода с высоким содержанием никеля и биполярных технологий. «Ожидается еще более низкая стоимость и еще больший запас хода».

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Toyota также намекнула на прогресс в создании первых твердотельных аккумуляторов, которые могут появиться через три-четыре года. Благодаря твердотельным элементам автопроизводитель имеет целью обеспечить время зарядки от 10 до 80 процентов всего за 10 минут.