TP-Link Archer BE3600 — роутер с поддержкой Wi-Fi 7, скоростью 3600 Мбит/с и ценой $99. Но есть нюанс

На сегодняшний день роутеры с поддержкой Wi-Fi 7 стоят сотни долларов. Цена моделей высокого класса может достигать $800 за отдельные роутеры, а за Mesh-системы придется заплатить около $1000. Но новая модель TP-Link Archer BE3600, также известная как Archer BE230 на некоторых рынках, меняет правила игры и предлагает поддержку высокоскоростного стандарта по цене всего $99.

Как следует из названия модели, общая скорость Wi-Fi теоретически составляет 3600 Мбит/с. При использовании частотного диапазона 5 ГГц устройство обеспечивает скорость до 2882 Мбит/с, а на частоте 2,4 ГГц — до 688 Мбит/с. Диапазон 5 ГГц поддерживает ширину канала до 240 МГц, хотя на стороне устройства чаще распространено значение 160 МГц.

В то же время двухдиапазонный роутер не поддерживает диапазон 6 ГГц, что объясняет невысокую цену новинки. Хотя это не мешает роутеру поддерживать такие новые функции, как Multi-Link Operation (MLO). Устройство основано на SoC Broadcom.

TP-Link Archer BE3600 (Archer BE230) имеет пару портов Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с, которые до сих пор имели лишь маршрутизаторы примерно в два раза дороже. И еще три порта обеспечивают скорость 1 Гбит/с. Существует даже порт USB 3.0. Он позволяет подключить накопитель к своему маршрутизатору как импровизированный сетевой диск.

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Источник: techpowerup

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