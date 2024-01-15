На рынке уже есть первые устройства, сертифицированные Wi-Fi 7 ─ топовые модели с высокой ценой

Во время проведения выставки CES 2024 организация Wi-Fi Alliance объявила о начале сертификации устройств Wi-Fi 7. Отсутствие сертификации не означает, что устройство не будет работать. Однако сертификация свидетельствует, что оно работает в соответствии со спецификациями стандарта и, следовательно, совместимо с другими устройствами Wi-Fi.

У Wi-Fi Alliance есть база данных сертифицированных устройств с возможностью поиска. Некоторые знаковые устройства прошли сертификацию на соответствие новому стандарту. Причем, речь идет не только о недавно анонсированных новинках, но и существующих на рынке устройствах. Например, смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra поддерживает Wi-Fi 7 благодаря модулю Qualcomm FastConnect 7800, который теперь сертифицирован для нового стандарта. Правда, Samsung еще не активировала эту функцию. Qualcomm заявляет, что ее модуль связи способен обеспечить пропускную способность 5,8 Гбит/с (при наличии совместимого маршрутизатора и достаточно быстрого подключения к интернету).

Многие ноутбуки, которые будут выпущены в этом году, обеспечат поддержку Wi-Fi 7. На выставке CES 2024 были анонсированы различные модели, оснащенные сетевой картой Intel BE200 с соответствующей сертификацией. Например, она доступна в новом Razer Blade 16 и, по заверениям Intel, BE200 обеспечивает пропускную способность 5,8 Гбит/с в частотном диапазоне 6 ГГц.

Также на рынке доступна пара потребительских роутеров с сертифицированной поддержкой Wi-Fi 7: TP-Link Deco BE85 и Archer BE800. Archer BE800 — это трехдиапазонный маршрутизатор с двумя портами 10 Гбит/с и двумя портами 2,5 Гбит/с. Он также совместим с Wi-Fi EasyMesh и способен работать с любым другим маршрутизатором EasyMesh. Deco BE85 — это специализированный mesh-маршрутизатор, в котором используется только запатентованная mesh-технология TP-Link. Цены таких устройств пока что достаточно высокие. Набор из двух Deco BE85 стоит $999,99, а Archer BE800 стоит $599,99.

Ознакомиться с особенностями стандарта Wi-Fi 7 можно в одном из предыдущих материалов.

Источник: The Verge

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