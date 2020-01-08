TP-Link представила роутеры, PCI-E адаптер и расширитель сигнала с поддержкой стандарта Wi-Fi 6





Компания TP-Link сообщила о расширении своей линейки сетевого оборудования с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6. Пользователям предлагаются трехдиапазонные роутеры Archer AX90 и Archer GX90, сетевая карта Archer TX3000E и усилитель сигнала RE505X.

Новый Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX90 обеспечивает трёхдиапазонное соединение со скоростью до 6600 Мбит/c (1201 Мбит/с на первом диапазоне 5 ГГц + 4804 Мбит/c на втором диапазоне 5 ГГц + 574 Мбит/c на диапазоне 2,4 ГГц). В новинке доступно восемь внешних антенн с высоким коэффициентом усиления и поддержкой технологии Beamforming. Такое решение поможет расширить покрытие Wi-Fi сети и сделать подключение более надёжным и стабильным. Устройство содержит 2,5-гигабитный порт WAN/LAN, гигабитный порт WAN/LAN, три гигабитных LAN-порта, интерфейсы USB 3.0 и USB 2.0. Технологии Wi-Fi 6 OFDMA и MU-MIMO позволят доставлять данные к большому количеству подключенных устройств с минимальными задержками, а WPA3 обеспечит защиту Wi-Fi подключения при помощи шифрования. Кроме этого, владелец Archer AX90 сможет активировать TP-Link HomeCare Pro — защитный пакет, состоящий из антивируса, функции родительского контроля и других опций безопасности. Рекомендованная розничная цена Archer AX90 составит $299,99. Ожидается, что устройство появится на рынке в апреле 2020 года.

TP-Link Archer GX90 – это игровая модель. Специально выделенная для игр частота обеспечит скорость соединения до 4804 Мбит/с, опция Game Accelerator обеспечит максимальный приоритет для игрового трафика. Также пользователям предлагается приложение Game Statistics, которое покажет статистику подключений, даст возможность отслеживать задержки, продолжительность игры и производительность системы. Также пользователь сможет активировать защитный пакет TP-Link HomeCare Pro. Рекомендованная розничная цена модели Archer GX90 составит $329,99. Ожидается, что устройство появится на рынке в конце второго квартала 2020 года.

TP-Link Archer TX3000E представляет собой PCI-E адаптер с поддержкой высокоскоростного стандарта Wi-Fi 6. Устройство позволяет втрое увеличить скорость соединения по сравнению с показателями стандарта Wi-Fi AC. Кроме этого, Archer TX3000E поддерживает беспроводной стандарт связи Bluetooth 5.0, что позволяет подключать дополнительные устройства, включая игровые контроллеры, наушники и клавиатуры. Адаптер Archer TX300E поступит в продажу в конце января по рекомендованной цене $49,99.

TP-Link RE505X – это двухдиапазонный расширитель сигнала Wi-Fi 6, который позволит устранить «мёртвые зоны» беспроводной сети в доме или большой квартире. Это устройство может работать как точка доступа, позволяющая создать новую сеть Wi-Fi и добавить её в существующую проводную сеть. В новинке реализована технология TP-Link OneMesh, она позволит создать разветвлённую беспроводную сеть с использованием нескольких Wi-Fi 6 роутеров TP-Link. Усилитель настраивается с помощью фирменного приложения TP-Link Tether. Рекомендованная розничная цена RE505X составит $69,99, а его продажи начнутся в марте 2020 года.