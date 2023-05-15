TP-Link выпустила роутеры с поддержкой Wi-Fi 7 и теоретической скоростью до 19 Гбит/с

Спецификация стандарта Wi-Fi 7 ещё окончательно не утверждена. Но это не мешает производителям выпускать устройства с его поддержкой. Так, недавно MediaTek анонсировала процессор Dimensity 9200+ с поддержкой Wi-Fi 7. А теперь TP-Link выпустила пару сетевых устройств, предлагающих преимущества нового стандарта: Mesh-систему Deco BE85 и роутер Archer BE800.

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Обе новинки содержат сетевые разъёмы с пропускной способностью 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с (по 2 каждого типа), по одному разъёму USB 3.0, а также порт SFP+ WAN/LAN. Технически, они способны достигать скорость передачи данных 19 Гбит/с, которая распределяется по всем по всем диапазонам и каннам передачи данных. Так что не стоит ожидать такого показателя при типичном использовании. Тем не менее внутренние тесты TP-Link демонстрируют превосходные результаты.

Так, Mesh-система TP-Link Deco BE85 при совместном использовании смартфона OnePlus 11 5G в качестве клиента Wi-Fi 7, обеспечивает смартфону пропускную способность более 3000 Мбит/с рядом с маршрутизатором и немногим более 300 Мбит/с в дальней точке дома. Такое устройство содержит 8 антенн, а три таких модуля должны обеспечивать покрытие на площади около 900 м2. TP-Link заявляет, что использует ИИ для подключения к наиболее эффективному устройству при перемещении пользователя по дому.

Роутер TP-Link Archer BE800 оснащен точечно-матричным светодиодным дисплеем и может выводить более 3000 изображений, включая погоду, время и смайлики. TP-Link заявляет, что будет возможность настроить отдельную сеть только для умных домашних устройств. В целом, сетевые возможности роутера такие же, как и у Deco BE85.

Новинки TP-Link уже доступны для предварительного заказа у некоторых продавцов, например, Best Buy. Роутер Archer BE800 стоит $600, а цена комплекта из трёх устройств Deco BE85 составляет $1500.

Источник: The Verge