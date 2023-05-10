MediaTek анонсувала процесор Dimensity 9200+ для ігрових смартфонів

Як відповідь на топовий мобільний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, компанія MediaTek підготувала власний високопродуктивний чип, призначений для застосування в ігрових смартфонах. «Нова» SoC Dimensity 9200+ є допрацьованою та покращеною версією торішнього високопродуктивного процесора Dimensity 9200. Реалізовані покращення повинні бути особливо помітні в іграх.
Процесор MediaTek Dimensity 9200+ виготовляється на базі новітнього 4-нанометрового технологічного процесу TSMC. Потенційно це має збільшити час автономної роботи. Водночас чипсет отримав вищі тактові частоти окремих ядер:
- Частота основного ядра Cortex-X3 підвищена з 3,05 до 3,35 ГГц,
- Частота трьох продуктивних ядер Cortex-A715 – з 2,85 ГГц до 3 ГГц,
- Частота чотирьох ефективних ядер Cortex-A510 – з 1,8 до 2 ГГц.
Додатково компанія «прискорила» графічне ядро Immortalis-G715 на 17%. Інші компоненти чипа, такі як блок ШІ, цифровий сигнальний процесор і модуль бездротового зв’язку з підтримкою WiFi 7, не зазнали змін.
MediaTek очікує, що перші смартфони з процесором Dimensity 9200+ будуть випущені наприкінці цього місяця, хоча компанія поки що не уточнила назви виробників.
Джерело: Engadget