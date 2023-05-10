MediaTek анонсувала процесор Dimensity 9200+ для ігрових смартфонів

Як відповідь на топовий мобільний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, компанія MediaTek підготувала власний високопродуктивний чип, призначений для застосування в ігрових смартфонах. «Нова» SoC Dimensity 9200+ є допрацьованою та покращеною версією торішнього високопродуктивного процесора Dimensity 9200. Реалізовані покращення повинні бути особливо помітні в іграх.

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Процесор MediaTek Dimensity 9200+ виготовляється на базі новітнього 4-нанометрового технологічного процесу TSMC. Потенційно це має збільшити час автономної роботи. Водночас чипсет отримав вищі тактові частоти окремих ядер:

Частота основного ядра Cortex-X3 підвищена з 3,05 до 3,35 ГГц,

Частота трьох продуктивних ядер Cortex-A715 – з 2,85 ГГц до 3 ГГц,

Частота чотирьох ефективних ядер Cortex-A510 – з 1,8 до 2 ГГц.

Додатково компанія «прискорила» графічне ядро Immortalis-G715 на 17%. Інші компоненти чипа, такі як блок ШІ, цифровий сигнальний процесор і модуль бездротового зв’язку з підтримкою WiFi 7, не зазнали змін.

MediaTek очікує, що перші смартфони з процесором Dimensity 9200+ будуть випущені наприкінці цього місяця, хоча компанія поки що не уточнила назви виробників.

Джерело: Engadget