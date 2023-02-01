Текстовая трансляция презентации Samsung Galaxy Unpacked — начало в 20:00

Вечером 1 февраля Samsung проводит в Сан-Франциско крупную презентацию Galaxy Unpacked 2023, посвященную анонсу новых устройств Galaxy. Это будет первая «живая» презентация Galaxy Unpacked за три года — с начала пандемии они проводились полностью онлайн в форме предварительно записанного доклада.

Шоу начнется в 20:00 по киевскому времени — желающие могут следить за анонсами в реальном времени (окна трансляций на английском и украинском в YouTube ниже). Мы будем следить за анонсами в прямом эфире и стараться максимально быстро освещать все, что будет происходить на сцене выставочного центра SF Masonic Auditorium, в нашей в текстовой трансляции.

Это только предварительный анонс, так что возвращаетесь ближе к началу трансляции в 20:00. К слову, во время трансляции Samsung разыграет сертификат номиналом 50 000 грн на покупку техники в брендовых магазинах Experience Store. Все желающие могут попытаться поймать удачу за хвост. Все условия и правила участия в акции по ссылке по ссылке.