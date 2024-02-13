Трансляция Супербоула-2024 установила телерекорд США со 123 млн зрителей — и, похоже, часть «привела»… Тейлор Свифт

По данным CBS, воскресная трансляция Суперкубка собрала самую большую аудиторию в истории существования одной телевизионной сети в США: 123,4 миллиона зрителей — на 7% больше предыдущего максимума в 115,1 млн для матча НФЛ 2023 года.

Общее число включало 120 млн зрителей в сети CBS и Paramount+ (потоковом сервисе материнской компании Paramount Global), а также трансляции на детском канале Nickelodeon и других.

Супербоул-2024 в конечном итоге отметился победой Канзас Сити Чифс над Сан-Франциско Фортинайнерс после драматического перехода в овертайм.

Финальная игра обычно предлагает крупнейшую рекламную площадку для компаний, которые в этом году не прогадали (судя по результатам просмотра) и не пожалели по меньшей мере $7 млн за один 30-секундный ролик. В прошлом году Fox Corp. собрала $500 млн на рекламе в трансляции.

Из других рекордов — самая большая общая сумма ставок на большую игру в истории. Согласно данным Комиссии по контролю за играми штата Невада она достигла $185,6 млн (на 21% больше чем в прошлом году) и превзошла предыдущую самую высокую отметку 2022 года в $179,8 млн.

Интересно, что ажиотаж к игре был подкреплен большим вниманием к отношениям тайт-энда Тайт-энд (ТЕ) — атакующая позиция в американском футболе Канзас Сити Трэвиса Келса и поп-звезды Тейлор Свифт. Во время трансляции режиссеры часто демонстрировали певицу, которая наблюдала за событиями с трибун стадиона, а в конце показали ее объятия и поцелуй с победителем-бойфрендом.

Курс з Продуктової аналітики. Станьте універсальним аналітиком, опанувавши 20+ інструментів для роботи з будь-яким продуктом. Ознайомитись з курсом

(WATCH) Taylor Swift and Travis Kelce celebrate the Kansas City Chiefs #SuperBowl victory #SuperBowlLVIII 🎥 CBS pic.twitter.com/Fdqb2a6KLE — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 12, 2024

«Она, несомненно, приумножила аудиторию НФЛ», — сказал исполнительный директор Paramount Global Боб Бакиш в интервью Bloomberg.

По данным Variety, который ссылается на исследование Numerator, около 20% зрителей Супербоула-2024 сказали, что болеют за Канзас Сити именно из-за отношений Кэлса со Свифт. В целом 48% опрошенных сказали, что выбирают Чифс, по сравнению с 37% за Фортинайнерс и 13% ни за одну из команд (остальные в категории «не знаю»).

В то же время 34% зрителей считали, что Свифт «отвлекает» внимание от игры НФЛ — и такое же количество заявили, что «немного» или «полностью» не согласны с этим утверждением.