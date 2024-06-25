Трейлер «Носферату» — переосмысление классической ленты выйдет через 102 года после оригинала

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Билл Скашгорд перевоплощается в Носферату в переосмыслении Робертом Эггерсом культового немого фильма. Но поклонникам ужасов придется подождать полного раскрытия образа Скашгорда — первый трейлер фильма от Focus Features продолжает держать его в тайне. Актера почти не видно в ролике, кроме нескольких кадров.

«Носферату» Роберта Эггерса — это готическая история об одержимости между молодой женщиной, преследуемой призраками, и ужасным вампиром, который влюбился в нее, вызывая неописуемый ужас».

Эллен Хаттер, женщину, которой одержим Носферату, играет Лили-Роуз Депп, Николас Холт — Томас Хаттер, муж Эллен и агент по недвижимости, который заключает контакт со своим новым клиентом, не зная, что граф Орлок — многовековой вампир. Актерский состав включает Аарона Тейлора-Джонсона в роли Фридриха Гардинга, Эмму Коррин в роли Анны Гардинг и Уиллема Дефо в роли профессора Альбина Эбергарта фон Франца.

Изначально Гарри Стайлз и Аня Тейлор-Джой должны были сыграть супругов Хаттеров, но оба отказались из-за конфликтов графиков. Премьера «Носферата» запланирована на 25 декабря 2024 года.

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Оригинальная лента «Носферату, Симфония ужаса» немецкого режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау вышла на экраны в 1922 году. Мурнау намеревался экранизировать роман «Дракула» Брэма Стокера, но студия Prana Film не смогла приобрести права. Чтобы продолжить работу, Мурнау изменил имена основных персонажей и переписал сюжет. В 1995 году Фонд Мурнау восстановил «Носферату» в максимально близком к авторскому варианту.

Источники: Focus Features, Variety, Википедия

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