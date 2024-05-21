Хоррор «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга выйдет в 2025 году — в ролях Тео Джеймс, Элайджа Вуд и Татьяна Маслани

Фильм «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга с Тео Джеймсом в главной роли должен выйти в прокат в 2025 году. Рассказ был опубликован в 1980 году как в журнале Gallery, а затем был переработан и включен в сборник рассказов «Команда скелетов» (Skeleton Crew). Сюжет рассказывает о двух братьях, которые находят на чердаке дома своего двоюродного дяди проклятую игрушечную обезьяну, стучащую музыкальными «тарелками». Каждый раз, когда она это делает, кто-то из их близких умирает.

Сценаристом и режиссером киноадаптации будет Осгуд Перкинс. Его продюсируют режиссер «Пилы» Джеймс Ван вместе с Майклом Клиром, Нэнси Сю и Джоном Фридбергом. Помимо Тео Джеймса, в актерский состав «Обезьяны» входят Элайджа Вуд и Татьяна Маслани.

По традиции, экранизации Кинга не имеют больших сборов на старте, но впоследствии некоторые из них становятся культовыми. Последние из них, «Бугимен» 2023 года и «Кладбище домашних животных» 2019 года успешны, тогда как такие «Доктор Сон», «Пожарник» и последняя адаптация «Детей кукурузы» показывают плохие сборы. Неизвестно, будет ли сам Кинг участвовать в адаптации. Продюсеры и эксперты надеются на успех экранизации.

У Тео Джеймса сейчас карьерный взлет. Британский актер недавно снялся в главной роли в телевизионной адаптации «Джентльменов» Гая Ричи и сыграл роль во втором сезоне «Белого лотоса». «Обезьяна» станет его первым шагом к традиционным фильмам ужасов.

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Источник: ScreenRant