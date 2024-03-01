Трейлер Terminator: Survivors — игра на выживание с открытым миром выйдет 24 октября

Игра о выживании в открытом мире по мотивам «Терминатора» получила название и дату выхода: трейлер Terminator: Survivors обещает релиз в Steam 24 октября.

Действие Terminator: Survivor происходит в 2009 году, после событий Судного дня, который произошел 29 августа 1997 года. Сюжет вложен в отрезок времени за несколько дней до того, как Джон Коннор основал движение человеческого сопротивления.

Игрокам придется иметь дело с угрозами, которые представляют другие люди, а также машины. Персонаж сначала даже не будет знать о существовании Skynet, хотя «это то, что вы быстро узнаете», — говорит CEO и креативный директор Nacon Studio Milan Марко Понте во время демонстрации Nacon Connect. Впоследствии игрок объединится с другими выжившими и узнает, что происходит.

Можно будет играть в одиночном или кооперативном режиме, с элементами управления базой и боем FPS. Похоже, что классические терминаторы T-800, которых можно увидеть в трейлере, будут довольно редкими — больше будет других машин. Вероятно, терминаторы будут противниками довольно высокого уровня, а в начале игрок будет противостоять менее мощным автоматам.

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Terminator: Survivors появится в раннем доступе в Steam 24 октября, а на PlayStation 5 и Xbox Series X/S — «позже».

Источник: PC Gamer

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