Джеймс Кэмерон пишет сценарий для следующего «Терминатора», внимательно наблюдая за развитием реального ИИ

На конвенции Dell Tech World Кэмерон подтвердил, что начал писать сценарий к новому фильму Терминатор еще три месяца назад. Однако, учитывая нынешнее быстрое развитие ИИ, приостановил работу и внимательно наблюдает за процессом.

So James Cameron just told the #DellTechWorld crowd that he started writing a new Terminator movie 3 months ago but wants to see how #AI shakes out before he goes any further 👀😳🎥 pic.twitter.com/wNqmLNmyVP

— Rod Mercado (@rcmercado) May 22, 2023