Джеймс Кэмерон пишет сценарий для следующего «Терминатора», внимательно наблюдая за развитием реального ИИ

На конвенции Dell Tech World Кэмерон подтвердил, что начал писать сценарий к новому фильму Терминатор еще три месяца назад. Однако, учитывая нынешнее быстрое развитие ИИ, приостановил работу и внимательно наблюдает за процессом.
So James Cameron just told the #DellTechWorld crowd that he started writing a new Terminator movie 3 months ago but wants to see how #AI shakes out before he goes any further 👀😳🎥 pic.twitter.com/wNqmLNmyVP
— Rod Mercado (@rcmercado) May 22, 2023
Если помните, в декабре прошлого года режиссер сообщил, что «идут дискуссии» о перезапуске «Терминатора»:
«Если бы я снял еще один фильм о Терминаторе и, возможно, снова попытался бы запустить эту франшизу (что обсуждается, но еще не решено), я бы сделал это гораздо больше об искусственном интеллекте, чем о дурацких роботах».
Кэмерон известен как один из самых коммерчески успешных режиссеров в истории и, судя по «Аватару» (для которого запланировали целых 5 фильмов), является приверженцем франшиз. Хотя режиссер не снимал основные части «Терминатора» со времен «Судного дня», он был связан с такими сиквелами, как «Терминатор: Генезис» и «Терминатор: Темные судьбы».
«Темные судьбы», который срежиссировал Тим Миллер, американское издание «Film» в 2021 году причислило к 15-ти худшим научно-фантастическим фильмам последних 20-ти лет. Лента также стала серьезным кассовым разочарованием, заработав $260 млн во всему мире при бюджете в $180 млн.
Кэмерон рассказал о творческих разногласиях с Миллером во время производства фильма и сказал, что сожалеет о возвращении Линды Хэмильтон и Арнольда Шварценеггера для «Темных судьб». Сам Шварценеггер недавно заявил, что больше не вернется к одной из самых главных ролей в своей карьере:
«Я получил четкое и громкое сообщение, что мир хочет двигаться дальше в истории о Терминаторе».