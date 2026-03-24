Techland презентует новый Dying Light: The Beast "Restored Land Edition" с обновленным режимом выживания

София Шадрина

Польская студия Techland готовится 26 марта 2026 года выпустить новую версию своего зомби-сурвайвала Dying Light: The Beast, которая получила подзаголовок Restored Land Edition. Это не просто патч — разработчики называют обновление настолько большим, что оно заслуживает отдельного издания игры.


Это обновление будет бесплатным для всех игроков, которые уже приобрели Dying Light: The Beast, и в то же время появится в продаже как новая редакция наряду с классическими изданиями игры.

Самое главное изменение — это новый режим выживания, который кардинально меняет механику игры:

  • Мир больше не сбрасывается после смерти зомби или сбора ресурсов. Если вы уничтожили врага или собрали предмет, они не возрождаются в этой сессии.
  • Ресурсы становятся критически ограниченными, а вернуться к задачам или активностям для повторного сбора теперь нельзя.
  • Есть опционный режим permadeath: если герой погибнет, сохранение удаляется, и придется начинать смену заново
  • К тому же добавили Roadkill Rallies — серию автомобильных испытаний, где нужно как можно быстрее сбивать зомби в ограниченное время.

Успешное прохождение Roadkill Rallies открывает мощный бронированный автомобиль, а прохождение всего Restored Land дает внутриигровые знаки мастерства. Кроме того, обновление включает новые добивания, достижения, встречи с квестовыми NPC, а также большое количество технических игровых улучшений.


Сколько и за что платят игроки

Напомним, Dying Light: The Beast — это самостоятельная часть известной франшизы «Dying Light»вышедшая 18 сентября 2025 года как отдельная игра, а не DLC.

Цена стандартного издания The Beast на момент выхода и в большинстве цифровых магазинов достигает около $59.99 (≈ 1 999 ₴) без скидок, а Deluxe-издание с дополнительными внутриигровыми предметами может стоить дороже.

На Steam сейчас базовая версия продается со скидкой около 25 % и стоит около $44.99, а Deluxe-версия предлагается пропорционально дороже. На PlayStation Store цена составляет примерно 1 499 — 1 999 ₴ — также со скидками в зависимости от акции.
На Xbox Store стандартное издание оценивается примерно в 1 999 ₴, а Deluxe-версия — около 2 298 ₴

Для сравнения: еще во время подготовки к релизу Techland защищал цену $60, говоря, что игра стала значительно больше, насыщеннее и технически развитее, чем изначально планировалось.

«В каждом измерении — количество миссий, видеосцен, уникальных врагов, тайн и контента — «The Beast» выросла и стала лучше, чем мы предполагали», — сказал директор франшизы/

В тематических сообществах геймеры по-разному реагируют на обновления. Многие считают идею перманентного мира интересной и свежей, потому что после длительного времени тяжелого выживания можно наконец-то ощущать прогресс в мире.

Другие же сетуют, что изменения не добавляют новых локаций, а скорее превращают базовую карту в «еще более сложный режим игры»

Обновление Restored Land — это самое масштабное изменение для «The Beast» после того, как в ноябре 2025-го Techland добавила рей-трейсинг, новую New Game+ систему и более 400 улучшений для улучшения механик и производительности.

Этот релиз также может стать поводом для тех, кто до сих пор не пробовал «Dying Light: The Beast», купить ее по акционной цене и уже с новым контентом войти в игру.

«Игра срывает крышу». Dying Light: The Beast стартовала с 91% положительных отзывов в Steam


Источник: Techland

Обновление Apple iOS 27 "Rave" очистит код и улучшит автономность
Смартфоны Samsung Galaxy S26 получили неожиданную функцию, которая осталась без внимания
Нативно и без Proton: Unity анонсировала официальную интеграцию со Steam и Steam Deck
Конец принудительным апдейтам Windows: Microsoft позволит ставить обновления на паузу
Microsoft закрыла доступ к настройке хранилища в Windows 11 для обычных пользователей
Apple выпустила iOS 26.3: много новых функций не для iPhone
"Дія.Підпис" обновился: теперь нужен физический паспорт и NFC
Microsoft добавила в новый "Блокнот" поддержку изображений
Remedy прекращает поддержку FBC: Firebreak, вышло последнее обновление
Xiaomi HyperOS 3 блокирует смартфоны с глобальной прошивкой, предназначеные для Китая — как восстановить
Обновление для Nintendo Switch 2: улучшение графики и аналог ТВ-режима
Временное решение: OnePlus объяснила блокировку отката прошивок
Microsoft анонсировала новые функции Windows 11: от подвижной панели задач до встроенного Sysmon
Cyberpunk 2077 обновят для PS5: контент знакомый, а графика лучше
iOS 26.4 получила генератор плейлистов, новые эмодзи и исправления Liquid Glass
Microsoft удалила ключевую информацию об обновлении Windows 11/10, которое обязательно надо установить
Telegram разрешил добавлять сторис украинцам без Premium-аккаунтов
Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% эффективности — вдвое лучше предыдущей версии
Microsoft возвращает в Windows 11 подвижную панель задач
Удаление неудачного обновления Windows 11 KB5074109 ведет к ошибке, Microsoft выпускает уже второй патч
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
