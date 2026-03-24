Techland презентует новый Dying Light: The Beast "Restored Land Edition" с обновленным режимом выживания

Польская студия Techland готовится 26 марта 2026 года выпустить новую версию своего зомби-сурвайвала Dying Light: The Beast, которая получила подзаголовок Restored Land Edition. Это не просто патч — разработчики называют обновление настолько большим, что оно заслуживает отдельного издания игры.





Это обновление будет бесплатным для всех игроков, которые уже приобрели Dying Light: The Beast, и в то же время появится в продаже как новая редакция наряду с классическими изданиями игры.

Самое главное изменение — это новый режим выживания, который кардинально меняет механику игры:

Мир больше не сбрасывается после смерти зомби или сбора ресурсов. Если вы уничтожили врага или собрали предмет, они не возрождаются в этой сессии.

Ресурсы становятся критически ограниченными, а вернуться к задачам или активностям для повторного сбора теперь нельзя.

Есть опционный режим permadeath: если герой погибнет, сохранение удаляется, и придется начинать смену заново

К тому же добавили Roadkill Rallies — серию автомобильных испытаний, где нужно как можно быстрее сбивать зомби в ограниченное время.

Успешное прохождение Roadkill Rallies открывает мощный бронированный автомобиль, а прохождение всего Restored Land дает внутриигровые знаки мастерства. Кроме того, обновление включает новые добивания, достижения, встречи с квестовыми NPC, а также большое количество технических игровых улучшений.





Сколько и за что платят игроки

Напомним, Dying Light: The Beast — это самостоятельная часть известной франшизы «Dying Light»вышедшая 18 сентября 2025 года как отдельная игра, а не DLC.

Цена стандартного издания The Beast на момент выхода и в большинстве цифровых магазинов достигает около $59.99 (≈ 1 999 ₴) без скидок, а Deluxe-издание с дополнительными внутриигровыми предметами может стоить дороже.

На Steam сейчас базовая версия продается со скидкой около 25 % и стоит около $44.99, а Deluxe-версия предлагается пропорционально дороже. На PlayStation Store цена составляет примерно 1 499 — 1 999 ₴ — также со скидками в зависимости от акции.

На Xbox Store стандартное издание оценивается примерно в 1 999 ₴, а Deluxe-версия — около 2 298 ₴

Для сравнения: еще во время подготовки к релизу Techland защищал цену $60, говоря, что игра стала значительно больше, насыщеннее и технически развитее, чем изначально планировалось.

«В каждом измерении — количество миссий, видеосцен, уникальных врагов, тайн и контента — «The Beast» выросла и стала лучше, чем мы предполагали», — сказал директор франшизы/

В тематических сообществах геймеры по-разному реагируют на обновления. Многие считают идею перманентного мира интересной и свежей, потому что после длительного времени тяжелого выживания можно наконец-то ощущать прогресс в мире.

Другие же сетуют, что изменения не добавляют новых локаций, а скорее превращают базовую карту в «еще более сложный режим игры»

Обновление Restored Land — это самое масштабное изменение для «The Beast» после того, как в ноябре 2025-го Techland добавила рей-трейсинг, новую New Game+ систему и более 400 улучшений для улучшения механик и производительности.

Этот релиз также может стать поводом для тех, кто до сих пор не пробовал «Dying Light: The Beast», купить ее по акционной цене и уже с новым контентом войти в игру.





Источник: Techland