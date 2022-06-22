Обновлено: Три «Байрактара» за неделю — за сутки украинцы перечислили в Фонд Притулы 296 миллионов гривен на беспилотники для ВСУ. Уже собрано на два БПЛА

Сегодня утром Сергей Притула анонсировал «Народный Байрактар» — сбор средств на покупку для ВСУ трех знаменитых ударных турецких беспилотников. Украинцы не подвели и за первые 12 часов перечислили в Фонд Притулы целых 156 миллионов гривен. О ходе сбора средств рассказал сам Сергей Притула в своем Telegram-канале.

Обновлено [23 июня 9:44]: По состоянию на 9.00 23.06 собрано уже 296 млн. грн. Вместе с 70 млн грн, которые фонд выделил на проект в начале, выходит 366 млн гривен — почти 70% от необходимой суммы. Это означает, что из желаемых троих благотворители уже профинансировали покупку двух Байракторов.

Украинский активист и волонтер поблагодарил всех, кто сегодня приобщился к благородному делу.

«Первая птичка есть! Пошел сбор на вторую. И это всего-навсего 12 часов от старта сбора. Я вами очень сильно горжусь», из видеообращения Сергея Притулы

Еще около 70 миллионов гривен для этого проекта были заложены Фондом из ранее аккумулированных средств. То есть, суммарно по состоянию на вечер 22 июня уже собрано 226 миллионов гривен. А это почти половина требуемой суммы. Цель — 15 миллионов долларов (~525 миллионов гривен).

Несколькими часами ранее Притула показывал свой телефон, который буквально «разрывался» от уведомлений о новых переводах по банковским карточкам для сбора средств на Байрактары.

Несмотря на невероятный результат первого дня, Притула призвал не расслабляться, ведь осталась еще немалая сумма. Напомним, донатить можно в несколько способов — на карты mono, ПриватБанк, PayPal, Patreon, криптогаманцы и т.д. Все необходимые реквизиты для перевода средств можно найти по этой ссылке.

Сегодня на аукционе, организованном Фондом Притулы, также была продана очередная картина — «Батько і мати. Два сонця гарячих», которую нарисовал он сам в эфире программы «Підйом» на Новом канале 11 лет назад. Полотно было продано за $25 тыс., а полученные средства направят на помощь ВСУ.