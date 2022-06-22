Притула оголосив збір коштів на три Байрактари для ЗСУ. Ціль — $15 млн за тиждень ($2 млн вже є)

Відомий український телеведучий та волонтер Сергій Притула вирішив відзначити свій день народження Сьогодні, 22 червня 2022 року, йому виповнюється 41 рік запуском нового збору коштів у межах проєкту «Народний Байрактар». Створений ним БФ підписав угоду з метою купити три турецьких ударних БПЛА «Байрактар» для повітряних сил ЗСУ. Запуск ініціативи він анонсував у відеозверненні, яке поширив у соцмережах.

Для закупівлі Байрактарів всього потрібно $15 мільйонів — понад пів мільярда гривень. При цьому початок вже покладено — $2 мільйони Фонду вдалося акумулювати з попередніх пожертв. Сергій Притула закликав небайдужий простих українців та бізнес допомогти зібрати решту — ще $13 мільйонів. У Фонді сподіваються зібрати необхідну суму за тиждень.

Донатити можна у декілька способів — на картки mono, ПриватБанк, PayPal, Patreon, криптогаманці, тощо — всі необхідні реквізити для переказів коштів можна знайти за цим посиланням.

«Любі українці! Цей день настав! Ми купуємо Байрактари. І я запрошую вас долучитися до цієї шляхетної справи. Наш фонд підписує угоду, згідно з якою ми плануємо придбати три ударних безпілотники Bayraktar, і передати їх повітряним силам ЗСУ. Це величезний бюджет — понад пів мільярда гривень. Сума гігантська, але якщо навалимося вся разом — і люди, і бізнес, то цю суму ми закриємо. Перейдіть за QR-кодом і оберіть зручний для вас спосіб задонатити: Приват, Моно, крипта, PayPal, рахунки фонду. Я вірю в те, що за тиждень ми зможемо зібрати грошей для купівлі трьох байрактарів. І початок цьому збору робить наш фонд. З тих грошей, які вже нам дали, ми закумулювали для цього проєкту два мільйони доларів. Залишилося зібрати ще 13 [мільйонів доларів]. Так що давайте палити русню разом. Це проєкт “Народний Байрактар”. Поїхали! Точніше, полетіли!» Сергія Притула, український актор, активіст, волонтер та голова благодійного фонду «Сергій Притула»

Раніше Фонд Притули допоміг продати з аукціону нагороду гурту Kalush Orchestra, що переміг на «Євробаченні-2022», за $900 тис., панамку лідера гурту Олега Псюка за 11 млн грн, картину відомої української художниці Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блоку» за $500 тис. та ще багато предметів. За кошти, отримані на цих благодійних аукціонах, закуповували спорядження та дрони для армії, зокрема безпілотники «Валькірія».

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Паралельно з Притулою на дрони для ЗСУ цього тижня збирає monobank — на момент публікації зібрано вже понад 40 млн грн.