Тройное зрелище: телескоп Вебба зафиксировал сверхновую в трех разных периодах взрыва

Камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) космического телескопа Джеймса Уэбба зафиксировала интересное зрелище на расстоянии 3,6 млрд световых лет от Земли — сверхновая, которая появляется трижды, в три разных периода во время своего взрыва, на одном изображении. Что важно, это изображение может помочь ученым лучше понять, как быстро расширяется Вселенная.

Команда исследователей решила наблюдать за скоплением галактик PLCK G165.7+67.0, также известным как G165. Ученых заинтересовала высокая скорость образования звезд, что также приводит к большему количеству сверхновых. Представленное выше изображение фиксирует то, что выглядит как полоса света с тремя четкими точками, которые кажутся ярче, чем остальные. Как пояснила доктор Бренда Фрай из Университета Аризоны, эти точки соответствуют взрывающейся звезде белого карлика. Изображение также имеет гравитационную линзу — то есть между нами и звездой есть скопление галактик, которое служило линзой, сгибая свет сверхновой в несколько изображений. Фрай сравнила это с тройным зеркалом, которое показывает другое изображение человека, сидящего перед ним. Следует отметить, что это самая отдаленная сверхновая типа Ia, которая является сверхновой, возникающей в двойной системе, которую удалось наблюдать на сегодняшний день.

Из-за этого скопления галактик перед сверхновой свет от взрыва преодолел три разных пути, каждый из которых имел разную длину. Это означает, что телескоп Вебба смог зафиксировать различные периоды взрыва на одном изображении: в начале события, в середине и в конце. Тройные изображения сверхновой являются особенными, сказала Фрай, потому что «временные задержки, расстояние до сверхновой и свойства гравитационной линзы дают значение постоянной Хаббла или H0 (произносится H-ноль)».

NASA описывает постоянную Хаббла как число, которое характеризует современную скорость расширения Вселенной, что, в свою очередь, может рассказать нам больше о возрасте и истории Вселенной. Ученые еще не согласовали его точное значение, и команда надеется, что это изображение сверхновой может предоставить определенную ясность.

«Сверхновую назвали SN H0pe, поскольку она дает астрономам надежду лучше понять изменение скорости расширения Вселенной», — сказала Фрай.

В 2001 году Венди Фридман из Чикагского университета возглавила группу, которая нашла значение постоянной Хаббла 72. Другие команды установили постоянную Хаббла от 69,8 до 74 км/с на мегапарсек. Между тем команда Фрай сообщила о значении 75,4, плюс 8,1 или минус 5,5.

«Результаты нашей команды впечатляют: значение постоянной Хаббла совпадает с другими измерениями в локальной Вселенной и несколько противоречит значениям, полученным, когда Вселенная была молодой», — сказала Фрай.

Однако сверхновую и полученное из нее значение постоянной Хаббла нужно исследовать дальше, и команда ожидает, что будущие наблюдения «улучшат неопределенности» для более точных вычислений.

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Источник: Engadget