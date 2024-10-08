Новости Авто 08.10.2024 в 18:18 comment views icon

Ценовые войны: в этом году подешевели 195 моделей китайских автомобилей

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Ценовые войны: в этом году подешевели 195 моделей китайских автомобилей

В то время как украинские руководители готовили повышение налогов, которое бы вызвало подорожание автомобилей для украинцев на 15%, в Китае наблюдается обратное явление. По словам генерального секретаря Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу, с января по сентябрь этого года в целом были снижены цены на 195 моделей автомобилей.

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Это превысило результат всего 2023 года, когда подешевели 150 моделей. В 2022 году цены снизились для 95 моделей.

Заметнее всего дешевеют так называемые транспортные средства новой энергии. Плагин-гибридные автомобили и электромобили стали доступнее более чем на 13%. Если рассматривать категории более конкретно, можно сделать следующие выводы:

  • 71 модель с бензиновым ДВС была снижена в цене в среднем на $2140 или на 9,3%;
  • 13 гибридных моделей были снижены в цене в среднем на $2140 или на 8,4%;
  • 29 плагин-гибридных моделей подешевели в среднем на $3420 или на 13,7%;
  • 13 моделей расширенного радиуса действия были снижены в цене в среднем на $2000 или на 7,6%;
  • 69 электромобилей подешевели в среднем на $3280 или на 13,5%.

Вместе с тем снижение цен на мягкие гибриды и автомобили расширенного радиуса действия было незначительным. В то же время благодаря снижению цен на электромобили, некоторые бензиновые автомобили среднего и высокого класса также начали значительно дешеветь.

Снижение цен является одним из важнейших средств стимулирования продаж автомобилей. Некоторые автопроизводители, хотя и достигли увеличения объемов продаж, реализуют машины себе в убыток. Ли Шуфу, глава Geely, предупредил о возможных последствиях ценовой войны — появлении фальсификаций и продажи поддельной продукции.

Источник: carnewschina

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